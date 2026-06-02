Veröffentlicht am 02.06.2026

Hamburg. Das Rennen um den Hamburger Handwerkspreis startet wieder. Vom 1. bis 28. Juni können Hamburgerinnen und Hamburger über die Webseite www.haspa.de/handwerk Einzelpersonen und Betriebe vorschlagen. Auch Selbstnominierungen sind erlaubt. Haspa und Handwerkskammer Hamburg suchen innovative, nachhaltige und kreative Handwerksleistungen.

Eine Jury mit Expertinnen und Experten der beiden Initiatoren legt anschließend fest, wer sich für das finale Voting qualifiziert. Vom 21. September bis 18. Oktober kann Hamburg dann online darüber abstimmen, wer den Titel Handwerker/-in bzw. Handwerksbetrieb des Jahres verliehen bekommt. Durch das mehrstufige Auswahlverfahren entsteht ein umfassendes Bild, das die handwerkliche, nachhaltige und betriebswirtschaftliche Qualität der Kandidatinnen und Kandidaten gleichermaßen würdigt. Die beiden Preise werden am 23. November in feierlichem Rahmen im Großen Saal der Handwerkskammer Hamburg überreicht.

Zur Online-Nominierung für den Hamburger Handwerkspreis

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger:

2025: Betrieb: Bestattungsunternehmen Das Himmelsprojekt e.K,, Handwerker: Julian Stern Elbkamine Hamburg GmbH

2024: Betrieb: Klangmanufaktur, Handwerkerin: Raumausstatterin-Meisterin Anna-Lena Nissen

2023: Betrieb: Tischlerei Handwerkerkollektiv Stadtlander; Handwerkerin: Zahntechnikermeisterin Katharina Curtius

2022: Betrieb: Elbhandwerk SHK; Handwerkerin: Bäckermeisterin Sabine Möller 2020 und 2021: corona-bedingter Ausfall, keine Preisverleihung

2019: Betrieb: Zimmerei FachWerk; Handwerkerin: Feinsattlerin Christin Dahlmann

2018: Betrieb: wup Modellbau Wiens und Partner; Handwerker: Graveur Horst Helm

2017: Betrieb: Wagener Raumausstattung; Handwerkerin: Bestatterin Jana Schaarschmidt

2016: Betrieb: Bootswerft Küntzel; Handwerker: Drechsler Stefan Fink

2015: Betrieb: Hamburger Metallbildner; Handwerkerin: Buchbinderin Anett Arnold

2014: Betrieb: Altonaer Silberwerkstatt; Handwerker: Biobäcker Martin Kastner 2013: Betrieb: Die Elbtischler; Handwerkerin: Uhrmacherin Christine Genesis