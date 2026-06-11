Veröffentlicht am 11.06.2026

Hamburg. Die Hamburger Plattform DiPlanung ist beim Zukunftskongress Staat & Verwaltung in Berlin mit dem Public Leadership Award 2026 ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Sichere (digitale) Infrastrukturen & öffentliche IT-Landschaft“ setzte sich DiPlanung als einer von zwei Gewinnern durch. DiPlanung ist eine in Hamburg durch die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) entwickelte digitale Planungs- und Genehmigungsplattform, mit der Planungsverfahren auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene durchgeführt werden können. Sie wird zum Beispiel in der Bauleitplanung eingesetzt, etwa um Bebauungspläne in Städten oder Gemeinden zu erstellen, zu verwalten und Bürgerinnen und Bürger digital zu beteiligen.

Die Auszeichnung würdigt den Beitrag von DiPlanung zur Modernisierung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Gerade bei wichtigen Infrastrukturprojekten – etwa für die Energiewende, den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes oder große Verkehrs- und Bauvorhaben – sind schnelle, digitale und sichere Prozesse ein entscheidender Erfolgs-, Kosten- und Zeitfaktor. DiPlanung bringt Behörden, Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger sowie weitere Beteiligte auf einer gemeinsamen digitalen Plattform zusammen. Dadurch können Planungs- und Genehmigungsverfahren von der Antragstellung bis zur Genehmigung durchgängig digital abgewickelt werden. Für den Ausbau des Wasserstoffkernnetzes wurde die Plattform gemeinsam mit Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträgern sowie Genehmigungsbehörden gezielt weiterentwickelt, um den gesamten Genehmigungsprozess digital zu unterstützen.

Entwickelt wurde das System in Hamburg im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung nach dem „Einer-für-Alle“-Prinzip. Die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) ist dabei federführend und betreibt die fachliche Leitstelle für das System. Ziel ist es, Planungsprozesse schneller, transparenter und einheitlich digital abzuwickeln. „Einer für Alle“ (EfA) ist ein Prinzip der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland. Dabei entwickelt ein Bundesland eine digitale Lösung zentral für alle anderen mit. Die anderen Länder übernehmen diese Lösung dann und passen sie nur noch leicht an ihre eigenen Regeln an. Ziel ist es, Doppelarbeit zu vermeiden und digitale Verwaltungsleistungen schneller und einheitlicher einzuführen.

Jacqueline Charlier, Staatsrätin für Stadtentwicklung und Wohnen: „Mit DiPlanung haben wir eine Plattform geschaffen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren grundlegend modernisiert – von der digitalen Beteiligung bis zur Entscheidung – und damit in ganz Deutschland Zeit und Geld spart. Hamburg hat gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern eine Lösung entwickelt, die Verwaltung durch Digitalisierung spürbar verbessert und damit einen echten Mehrwert bei der Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und Planfeststellungen schafft. Die Auszeichnung mit dem Public Leadership Award bestätigt diesen Weg. Ich gratuliere dem gesamten Team von DiPlanung herzlich zu diesem Erfolg und danke allen Beteiligten für ihren Einsatz, ihre Innovationskraft und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

Für die Umsetzung setzt das Projekt auf die Nachnutzung bewährter Lösungen: Die Plattform wird bereits in mehreren Bundesländern produktiv für Bauleitplanung, Planfeststellung und Raumordnung eingesetzt. Gemeinsam mit Behörden sowie Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträgern wurde DiPlanung so weiterentwickelt, dass alle Schritte eines Genehmigungsverfahrens – von der Antragstellung bis zur Entscheidung – digital auf einer Plattform abgebildet werden können.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der IT-Sicherheit: Die Zertifizierung der DiPlan-Produktfamilie durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird kontinuierlich vorangetrieben, um den sicheren Umgang mit sensiblen Daten zu gewährleisten und das Vertrauen von Behörden und Netzbetreibern zu stärken.

Mit der Auszeichnung unterstreicht DiPlanung seine Rolle als wichtiger Baustein für eine moderne, sichere und leistungsfähige digitale Verwaltung in Deutschland.

Der Public Leadership Award wird im Rahmen des Zukunftskongresses Staat & Verwaltung von Wegweiser Media & Conferences und Kienbaum verliehen. Ausgezeichnet werden Projekte, Teams und Persönlichkeiten, die mit innovativen Ansätzen die Modernisierung und digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung voranbringen. Der Award würdigt herausragende Leistungen in verschiedenen Zukunftsfeldern des öffentlichen Sektors und wird 2026 zum vierten Mal vergeben.