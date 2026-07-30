Veröffentlicht am 30.07.2026

Zum Ausbildungsbeginn wünscht die Handwerkskammer den neuen Handwerks-Azubis und ihren Betrieben alles Gute. Kurzentschlossene haben weiter gute Chancen auf eine Lehrstelle. Berufsorientierung für 2027 beginnt mit den „Handwerkswelten“ am 8. und 9. September 2026.

Hamburg, 30. Juli 2026 – Die Handwerkskammer Hamburg gratuliert allen Auszubildenden, die in den nächsten Tagen ihre Lehre im Handwerk beginnen, und wünscht ihnen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Das Interesse an einer Ausbildung im Handwerk steigt, und auch die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge entwickelt sich positiv.

Auch Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben, haben weiter gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz, teils noch für dieses Jahr. Freie Ausbildungsplätze sind unter lehrstelle-handwerk.de zu finden. Interessierte können sich außerdem direkt an das Nachwuchsteam der Handwerkskammer „Dein Traumjob im Handwerk“ wenden: nachwuchs@hwk-hamburg.de, Telefon 040 35905-455.

Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann: „Anfang August und in einigen Gewerken noch bis in den Herbst hinein starten wieder mehr als 2.000 junge Menschen als Auszubildende in unseren Werkstätten, auf den Baustellen, in den Salons, Backstuben und Ateliers. Ich wünsche unserem Nachwuchs einen guten Start und danke den engagierten Ausbildungsbetrieben herzlich. Gemeinsam arbeiten wir an persönlichen Karrierewegen, betrieblichen Perspektiven und an Hamburgs Zukunft. Die Ausbildungsberatung der Handwerkskammer begleitet Betriebe und Auszubildende verlässlich vom ersten Ausbildungstag bis zur Prüfung.“

Aktuell sind in der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer noch mehr als 450 offene Ausbildungsplätze für 2026 gelistet – viele Betriebe freuen sich über Kurzentschlossene. Für einen Start in 2027 sind bereits mehr als 720 Lehrstellen verzeichnet.

Für alle, die bereits den Ausbildungsstart 2027 in den Blick nehmen, bietet die Handwerkskammer Hamburg in den nächsten Monaten verschiedene Möglichkeiten, Berufe praktisch kennenzulernen und mit Betrieben ins Gespräch zu kommen. Ein zentraler Termin dafür ist die Berufsorientierungs- und Mitmachmesse „Handwerkswelten“ am 8. und 9. September 2026 in der EisArena in Planten un Blomen.