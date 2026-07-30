Veröffentlicht am 30.07.2026

Hamburg kommt beim Photovoltaik-Ausbau voran. Die Gesamtanzahl der Photovoltaikanlagen und die installierte Gesamtleistung auf öffentlichen Gebäuden steigen deutlich an. Mit insgesamt nun 286 Anlagen und einer Gesamtleistung von 11.153 kWp wurde im Jahr 2025 ein neuer Höchststand erreicht. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Stadt den Ausbau der Solarenergie konsequent und wirkungsvoll vorantreibt.

Katharina Fegebank, Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Als Stadt legen wir beim Ausbau der Solarenergie endlich den Turbo ein. Dass wir die Gesamtleistung der PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern im letzten Jahr um fast 50 Prozent steigern konnten, verdeutlicht, dass wir bei den Immobilien der Stadt jetzt richtig loslegen. Solarstrom ist nicht nur klimafreundlich, sondern trägt zu unserer Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit bei und ist wirtschaftlich langfristig ein absoluter Gewinn. Sinkende Investitionskosten und geringe Betriebskosten machen Photovoltaik sehr attraktiv.“

Die Gesamtanzahl der Photovoltaikanlagen und die installierte Gesamtleistung steigen deutlich an: Von den 286 Anlagen wurden im Jahr 2025 48 neue PV-Anlagen auf öffentlichen Nichtwohngebäuden errichtet. Besonders bemerkenswert ist der Leistungszubau: Mit 3.680 kWp wurde fast 20 Prozent mehr Leistung installiert als im Vorjahr (3.077 kWp), womit die installierte Gesamtleistung um fast 50 Prozent von 7473 kWp auf 11.153 kWp erhöht werden konnte. Damit könnte man bei durchschnittlicher Leistung und mittlerem Verbrauch mit einem Elektroauto über 1.800 mal die Erde umrunden oder den jährlichen Strombedarf von rund 3.700 Haushalten decken. Dies unterstreicht die erfolgreiche Strategie, den Fokus verstärkt auf größere und leistungsstärkere Anlagen zu legen.

So war es für HEnW KommunalEnergie GmbH (HKE) im Jahr 2025 möglich, allein auf öffentlichen Gebäuden insgesamt 35 neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 2.828 kWp zu errichten – durchschnittlich also rund 80 kWp pro Anlage. Zudem konnte durch HKE eine Photovoltaikanlage mit einer bemerkenswerten Leistung von 393 kWp auf dem Congress Center Hamburg (CCH) realisiert werden. Da es sich hier aber um kein öffentliches Gebäude im Sinne dieses Berichtes handelt, ist diese Anlage nicht Teil der Statistik.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Jahr 2025 sind die großen Fortschritte bei der Umsetzung von PV-Projekten auf Gebäuden im Verantwortungsbereich von Schulbau Hamburg (SBH). Schulen bieten nicht nur umfangreiche Dachflächen, sondern profitieren auch unmittelbar von der Eigenstromnutzung. Diese Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und stärken die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand.