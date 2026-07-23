Veröffentlicht am 23.07.2026

Das Gründungsgeschehen in Hamburg ist auch 2025 auf einem hohen Niveau geblieben. Insgesamt haben 20.890 Personen ein Gewerbe angemeldet. Das sind zwar 2,8 Prozent weniger als im Vorjahr, im langfristigen Vergleich bestätigt sich jedoch die anhaltend hohe Gründungsdynamik. Mit 6.897 mehr Gewerbeanmeldungen als -abmeldungen verzeichnet die Hansestadt erneut einen positiven Gründungssaldo.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den Gründerinnen. Ihr Anteil an allen Gewerbeanmeldungen stieg von 29,1 Prozent im Jahr 2024 auf 30,6 Prozent im Jahr 2025 und überschritt damit erstmals die Marke von 30 Prozent. Insgesamt gründeten 6.387 Frauen ein Unternehmen – so viele wie nie zuvor.

Auch die Gründungen im Nebenerwerb erreichten einen neuen Höchststand. 8.336 Hamburgerinnen und Hamburger wagten 2025 den Schritt in die Selbstständigkeit neben einer bestehenden Erwerbstätigkeit. Das sind 549 Gründungen beziehungsweise 7,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Mittlerweile erfolgt nahezu jede zweite Gründung im Nebenerwerb.

Dr. Miriam Putz, Geschäftsführerin für den Bereich Innovation und neue Märkte: „Die Zahlen zeigen, dass Hamburg auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ein starker Gründungsstandort bleibt. Besonders der steigende Frauenanteil und die hohe Zahl an Nebenerwerbsgründungen verdeutlichen, dass viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Damit diese Dynamik anhält und aus den Gründungsvorhaben langfristig erfolgreiche Unternehmen entstehen, muss der Weg von der Geschäftsidee zur Gründung möglichst unkompliziert und schnell gelingen. Dazu gehören insbesondere einfache und digitale Verwaltungsverfahren mit zügigen und planbaren Bearbeitungszeiten, denn gerade in der Gründungsphase ist Zeit ein entscheidender Erfolgsfaktor. Gleichzeitig zeigt die hohe Zahl internationaler Gründerinnen und Gründer, dass Hamburg für unternehmerische Talente aus aller Welt attraktiv ist. Um dieses Potenzial noch besser zu nutzen, sollten englischsprachige Angebote in der Beratung, bei Veranstaltungen und in behördlichen Verfahren konsequent weiter ausgebaut werden. “

Erstmals seit vier Jahren ist zudem die Zahl der Gewerbeaufgaben wieder gesunken. 2025 wurden 11.828 Gewerbe abgemeldet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Rückgang um 1.075 Fälle beziehungsweise 8,3 Prozent.

Das Hamburger Gründungsbarometer analysiert jährlich das Gründungsgeschehen in Hamburg auf Basis der Gewerbemeldungen. Die Auswertung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Statistikamt Nord und bildet zentrale Entwicklungen im Hamburger Gründungsgeschehen ab.