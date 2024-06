Veröffentlicht am 04.06.2024

Hamburg (em) Während Hamburg als eine der Host Cities mit vier Vorrundenspielen und einem Viertelfinale einen Teil der Fußball Europameisterschaft ausrichtet, ist die Handelskammer als Unterstützerin mit an Bord. Als „Lokaler Förderer“ möchte die Kammer die Bedeutung von internationalen Sportgroßevents für die Hamburger Wirtschaft unterstreichen und eine Brücke zwischen der EURO 2024 und lokalen sowie überregionalen Unternehmen schlagen.

„Durch die EURO sieht die ganze Welt, dass Hamburg attraktiv, modern und sportbegeistert ist“, betont Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Malte Heyne. „Der Standort kann durch solch ein großes Turnier seine internationale Strahlkraft noch einmal deutlich unterstreichen. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Branchen wie das Gastgewerbe oder der Handel unmittelbar von den vielen Besucherinnen und Besuchern in unserer Stadt.“

Sportsenator Andy Grote: „Hamburg erfährt für die gesamtstädtische Projektstruktur sehr viel Anerkennung und Respekt für sein Konzept zur UEFA EURO 2024. In der Active City begreifen wir Sport als verbindendes Element, das Menschen durch das unmittelbare, emotionale Erleben von Sportwettkämpfen, Siegen und Niederlagen zu einer Gemeinschaft werden lässt. Dazu passt auch das Turniermotto ‚United by Football – Vereint im Herzen Europas‘. Mein Wunsch ist es, dass wir der zunehmenden Polarisierung in der Gesellschaft etwas entgegensetzen, unsere eigenen Filterblasen ein Stück weit verlassen und in den Austausch gehen; Unterschiede als Stärke einer Gesellschaft begreifen. Dazu kann Sport entscheidend beitragen.“

Als Lokaler Förderer begleitet die Handelskammer die EURO 2024 kommunikativ bei Social Media und im Mitgliedermagazin „Hamburger Wirtschaft“ sowie im Rahmen von Informationsveranstaltungen, zum Beispiel zum Kulturprogramm oder dem Klimatransformationsfonds, mit dem die Emissionen des Großevents bestmöglich über Sponsoren kompensiert werden sollen.