Veröffentlicht am 17.01.2024

Hamburg (em) Die Handelskammer-Wahl 2024 ist gestartet. Bis zum 19. Februar, 17 Uhr, können die wahlberechtigten Mitglieder das Plenum der Handelskammer für die Jahre 2024 bis 2028 wählen. 116 Kandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl, die zum ersten Mal ausschließlich online durchgeführt wird.

Die Zugangsdaten für die Online-Wahl haben die Mitglieder rechtzeitig zum Beginn der Wahlfrist per Post erhalten. Bei Bedarf kann die Stimmenabgabe auch vor Ort in einer Wahlkabine und mit dem technischen Equipment der Handelskammer durchgeführt werden.

Weitere Infos rund um die Wahl finden Sie unter www.handelskammer-wahl.de.

Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt nach Auszählung aller Stimmen voraussichtlich noch am Abend des 19. Februar 2024.

58 Sitze sind im künftigen Plenum zu besetzen. Sie verteilen sich auf neun Wahlgruppen, welche die Branchenstruktur der Hamburger Wirtschaft widerspiegeln. Wie bei der vorangegangenen Wahl werden die Wahlgruppen in jeweils drei Untergruppen nach Betriebsgrößen unterteilt. So gibt es in jeder Wahlgruppe garantierte Sitze für kleine Unternehmen (bis neun Beschäftigte), mittelgroße Unternehmen (zehn bis 249 Beschäftigte) und große Unternehmen (ab 250 Beschäftigte).