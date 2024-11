Veröffentlicht am 27.11.2024

Die Hoyer Group gewinnt den HANSE GLOBE 2024 für ihr ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement entlang der globalen Lieferketten der chemischen Industrie. Wirtschaftssenatorin und Schirmherrin des HANSE GLOBE Dr. Melanie Leonhard, Kerstin Wendt-Heinrich, Vorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg, und der Juryvorsitzende Stefan Hohm überreichten den Preis im Rahmen des Logistik Dinners des Hamburger Senats, im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses in Anwesenheit von Hamburgs Erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher und rund 320 geladenen Gästen.

Unter die drei Finalisten schafften es in diesem Jahr die GARBE Industrial Real Estate GmbH mit dem Projekt „Logistikimmobilie Straubing“, das Projekt „Intelligente Verbrauchssteuerung im Bereich Kühllogistik“ der Peter Bade GmbH zusammen mit der encentive GmbH sowie die Hoyer Group mit ihrem Projekt zum „Ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagement entlang von globalen Lieferketten der chemischen Industrie“. Die Bewertungen der Finalisten lagen dicht beieinander, doch am Ende konnte es nur einen Sieger geben: Die HOYER Group überzeugte die siebenköpfige Jury und setzte sich erfolgreich gegen die weiteren 15 Bewerbungen durch.

Das im Januar 2023 gestartete, mehrstufige Projekt der HOYER Group setzt auf umfassende Datenerhebung, vorausschauende Einbindung regulatorischer Anforderungen und enge Zusammenarbeit mit internen sowie externen Stakeholdern. Ziel ist es, langfristige Mehrwerte zu schaffen, Umweltbelastungen durch Ressourcenschonung und Emissionsreduktion zu minimieren und gleichzeitig soziale Verantwortung durch die Förderung von Menschenrechten und fairen Arbeitsbedingungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu stärken. Als integraler Bestandteil der übergeordneten Nachhaltigkeitsstrategie der HOYER Group konnte das auf mindestens drei Jahre ausgelegte Projekt in den vergangenen 1,5 Jahren beachtliche Erfolge erzielen: Je nach Anwendungsbereich wurde der Ressourceneinsatz um 2–10 % gesenkt, was absolut gesehen Einsparungen von über 50.000 Tonnen CO₂ und mehr als 10.000 m³ Wasser bedeutet.

Stefan Hohm, Chief Development Officer des Logistikunternehmens DACHSER Group SE & Co. KG und Jurymitglied des HANSE GLOBE resümierte in seiner Laudatio: „In allen Bewerbungen war das Streben hin zu einer nachhaltigen Zukunft und das unternehmerische Herzblut spürbar. Der Bau eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsmanagement hat die Jury überzeugt. Ich gratuliere der HOYER Group zu dieser besonderen Auszeichnung.“

Wirtschaftssenatorin und Schirmherrin Dr. Melanie Leonhard: „Die Logistik wird zunehmend effizienter und nachhaltiger. Das passiert jedoch nicht von selbst, sondern braucht kluge Köpfe und Tatkraft. Der HANSE GLOBE würdigt innovative und nachhaltige Projekte, die den Wandel in der Logistik aktiv voranbringen. In diesem Jahr zeichnen wir die HOYER Group für ihr ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement entlang von globalen Lieferketten der chemischen Industrie aus – herzlichen Glückwunsch!“

„Die vielen inspirierenden Einreichungen haben uns mit ihrer Innovationskraft und Vielfalt begeistert. Sie zeigen eindrucksvoll, wie engagiert und kreativ die Logistikbranche die sozialen und ökologischen Herausforderungen annimmt. Die Hoyer Group vereint alle relevanten Aspekte in herausragender Weise und gewinnt daher verdient den HANSE GLOBE“, so Kerstin Wendt-Heinrich, Vorstandsvorsitzende der Logistik-Initiative Hamburg.

Thies Grage, Head of Innovation and Sustainability, HOYER Group: “Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung! Als Hamburger Familienunternehmen handeln und denken wir in Generationen und sehen Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Verpflichtung. Wir haben den Anspruch uns stetig weiterzuentwickeln und nehmen heut nochmal viel Motivation für die Zukunft mit, unsere ganzheitlichen Nachhaltigkeitsziele kontinuierlich zu erweitern.“

Zu den Gewinnern des HANSE GLOBE zählten in den vergangenen Jahren unter anderem Sovereign Speed, Lidl Schweiz, die Reedereien Hamburg Süd und Hapag-Lloyd, die DPD Deutschland GmbH, die Hamburg Port Authority (HPA) und Hermes.

Der Expertenjury gehörten in diesem Jahr an: Prof. Dr. Uwe Clausen, Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) und Leiter des Instituts für Transportlogistik an der TU Dortmund, Dieter Brübach, Stv. Vorsitzender B.A.U.M. e.V. - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, Birgit Heitzer, Leiterin Beschaffungslogistik & Logistik Services, REWE-Zentralfinanz eG, Sebastian Reimann, Chefredakteur Deutsche Verkehrs-Zeitung (DVZ), DVV Media Group GmbH, Prof. Dr. Simone Neumann, Professorin für BWL, insbesondere Nachhaltige Logistik- und Mobilitätssysteme an der Universität Hamburg, Stefan Hohm, Chief Development Officer des Logistikunternehmens DACHSER Group SE & Co. KG sowie Moritz Tölke, Gewinner des Hanse Globe 2023 und Director Strategic Customer & Green Projects des Logistikunternehmens Sovereign Speed.