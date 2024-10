Veröffentlicht am 08.10.2024

Hamburg (em) HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath unterzeichnete die gemeinsame Erklärung (MoU) für umweltfreundlichen Schiffsverkehr auf der Hamburg Sustainability Conference 2024. Die Erklärung zielt darauf ab, die Dekarbonisierung der internationalen Seeschifffahrt konsequent voranzutreiben und mit den globalen Klimazielen, insbesondere dem 1,5-Grad-Ziel, in Einklang zu bringen.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat sich der “Hamburg Declaration on the Decarbonisation of Global Shipping” angeschlossen. HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath unterzeichnete die Erklärung für umweltfreundlichen Schiffsverkehr am Montag in Hamburg. Sie nannte die Konferenz einen bedeutenden Meilenstein bei den gemeinsamen Bemühungen, Nachhaltigkeit in der maritimen und Logistikbranche zu fördern: „Wir freuen uns, als wichtiger Teil des Logistik-Netzwerks an der Initiative mitzuwirken und gemeinsam nachhaltige Lösungen voranzutreiben. Mit der Unterzeichnung bekräftigen wir unser starkes Engagement für klimafreundliche Transportketten und umweltverträgliche Logistiklösungen von der Kaikante bis ins Hinterland. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Logistik – eine Zukunft, die sauberer, effizienter und nachhaltiger ist.“

Am 7. und 8. Oktober 2024 kommen in Hamburg rund 1.600 Teilnehmende aus mehr als 100 Ländern zusammen und bearbeiten in über 60 Sessions unterschiedlichste Zukunftsfragen. Die Themenbandbreite reicht von Wasserstoff-Lieferketten für die globale Schifffahrt über faire Rohstoff-Beziehungen für die Batterieproduktion bis hin zu einer fairen, internationalen Finanzarchitektur. Ziel der Konferenz ist es, konkrete Initiativen zu entwickeln, um die Umsetzung der gemeinsam beschlossenen UN-Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen. Dazu wollen alle Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette stärker Hand in Hand arbeiten.

Die HHLA hat nachhaltiges Wirtschaften bereits fest in ihrem Geschäftsmodell verankert: Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen der HHLA um mindestens 50 Prozent reduziert werden, um schließlich bis 2040 konzernweit klimaneutral zu produzieren. Bis Ende 2023 konnte die HHLA die CO₂-Emissionen im Vergleich zum Ausgangswert 2018 bereits um rund 40 Prozent reduzieren. Die Bewertung dieser Maßnahmen nach den Vorgaben der EU-Taxonomie zeigen, dass die HHLA in der Mobilitätsbranche eine Vorreiterrolle bei nachhaltiger Logistik einnimmt. Im Jahr 2023 entsprachen bereits 79 Prozent der HHLA-Umsätze diesen regulatorischen Anforderungen.

Die Hamburg Sustainability Conference ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), der Michael Otto Stiftung und der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie soll auch in den kommenden Jahren stattfinden und so Veränderungsprozesse anstoßen und dauerhaft begleiten können. Mehr Informationen finden Sie hier: www.sustainability-conference.org/en/