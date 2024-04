Veröffentlicht am 29.04.2024

Hamburg (em ) Am 27. April hat der Industriedialog Hamburg im Rahmen der Langen Nacht der Museen zum Hoffest auf den Vorplatz des Museum für Arbeit in Barmbek eingeladen. Zahlreiche Hamburgerinnen und Hamburger kamen, um bei verschiedenen Mitmach-Aktionen und einem vielfältigen Bühnenprogramm mit den Menschen zu Industrie-Themen ins Gespräch zu kommen.

Eröffnet wurde das Fest durch den Ersten Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher, der die Gäste gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsitzenden, Matthias Boxberger, begrüßt hat. Neben einem vielfältigen Programm, stellten sich auch Vertreter unserer Mitgliedsunternehmen bei dem Bühnenformat „Kinder fragen Industrie“, den Fragen interessierter Kinder und Jugendlicher.

Das Hoffest ist Baustein einer gemeinsamen Dialogkampagne mit der Industrie. Sie ist aus dem „Bündnis für die Industrie der Zukunft“ entstanden, das zwischen dem Ersten Bürgermeister und dem Industrieverband Hamburg e.V. geschlossen wurde. Insbesondere jüngere Menschen sollen so auf die Industrie aufmerksam werden – und zwar mit all ihren Möglichkeiten und Herausforderungen. Mit verschiedenen Formaten konnten in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam Dialoganlässe geschaffen werden. Neben Unternehmensbesuchen von Schulklassen gab es eine Wanderausstellung mit zehn Hamburger Industrieprodukten, die unter anderem beim Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit gezeigt wurde, sowie mehrere Diskussionsveranstaltungen mit Wirtschaft und Wissenschaft zu innovativen Industriethemen.

Hierzu erklärt der Vorsitzende des Industrieverband Hamburg, Matthias Boxberger:

„Unsere Hamburger Industriebetriebe bieten nicht nur attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze, sie schaffen auch erhebliche Werte und setzen sich seit vielen Jahren, unter harten Wettbewerbsbedingungen, für den Klimaschutz ein. Alle Hamburgerinnen und Hamburger halten täglich Produkte in der Hand, die der industriellen Wertschöpfungskette entstammen. Vielen ist das allerdings gar nicht bewusst. Der Industriedialog Hamburg hat es in den letzten zwei Jahren dieser Kampagne mit unterschiedlichen Formaten geschafft, die öffentliche Wahrnehmung und die Akzeptanz für die Industrie zu fördern und durch die Wanderausstellung ‘10 Produkte der Hamburger Industrie‘, die Vielfalt unserer Hamburger Industrie zu zeigen. Wichtig ist jetzt, den Dialog auch nach Abschluss der Kampagne weiterzuführen und weiter zu verstetigen, dass Hamburgs ambitionierten Klimaziele ohne die Industrie als Partnerin, nicht erreicht werden können.“