Veröffentlicht am 04.03.2026

Hamburg. Mit dem Start des neuen, durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Projekts "LogIsInTheAir" starten die Hamburger Cluster Logistik-Initiative Hamburg und Hamburg Aviation eine branchenübergreifende Initiative zur Erschließung von Drohnenpotenzialen in der Logistik. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, Einsatzpotenziale von Drohnen und luftgestützten Transportdienstleistungen zu identifizieren und die Akteure miteinander zu vernetzen.

Die Hamburger Cluster Logistik-Initiative Hamburg und Hamburg Aviation, vertreten durch das Drohnen-Netzwerk Windrove, arbeiten im Rahmen des Projekts bis zum 31. März 2028 intensiv an der Vernetzung Logistik- und Luftfahrtbranche. Dabei sollen langfristig sogenannte Clusterbrücken (Verbindung von Unternehmen zweier Cluster) gebildet und somit die branchenübergreifende Zusammenarbeit gestärkt werden. Ein Vorhaben, das mit einer Fördersumme von rund 1,1 Millionen Euro den Wirtschaftsstandort Hamburg attraktiver und innovativer machen soll.

Im ersten Schritt erfolgt eine Bedarfs- und Angebotsanalyse, auf dessen Basis potenzielle Drohnenanbieter und -anwender identifiziert und gezielt zusammengebracht werden. Anschließend werden mithilfe verschiedener Informations- und Netzwerkveranstaltungen Stakeholder und interessierte Unternehmen befähigt, neuartige Einsatz- und Transportmethoden mittels Drohnen zu prüfen und zu etablieren.

Parallel entsteht eine projektbegleitende Wissensdatenbank, die Informationen zu Technologien und Anwendungsfeldern bündelt und langfristig verfügbar macht. Dabei greift das Projekt auf bestehende Infrastrukturen und Kompetenzen der beteiligten Cluster zurück und orientiert sich an relevanten städtischen Strategien und Entwicklungsplänen.

"Bereits heute finden Drohnen einen breiten Einsatzbereich, speziell dort wo die Logistik zeitkritisch, personalintensiv oder schwer zugänglich ist, sollte die Drohne mitgedacht werden. Die nahtlose Integration in bestehende Prozesse spielt dabei eine zentrale Rolle. Mit dem Projekt LogIsInTheAir leisten wir einen direkten Beitrag zur Strategie Logistikstandort Hamburg 2035 und setzen zugleich einen wichtigen Impuls für die Zukunft", sagt Carmen Schmidt, Geschäftsführerin der Logistik-Initiative Hamburg.

Hamburg ist seit 2018 europäische Modellstadt für Urban Air Mobility und damit prädestiniert für die Weiterentwicklung urbaner und ziviler Drohnenanwendungen. Mit LogIsInTheAir bringen wir die langjährige Expertise unseres Drohnennetzwerks Windrove gezielt in die Logistik. Das stärkt nicht nur einzelne Unternehmen, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort", ergänzt Ralf Gust, Geschäftsführer von Hamburg Aviation e. V.

Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhält Hamburg in der Förderperiode 2021 bis 2027 insgesamt rund 65 Millionen Euro für die digitale und grüne Transformation. Die EFRE-Verwaltungsbehörde ist dabei zentrale Schnittstelle zwischen Hamburg und der Europäischen Union (EU) und unterstützt mit dem Förderprogramm EFRE-Hamburg zahlreiche clusterübergreifende Projekte.

Als neuestes EFRE-gefördertes Projekt, in dem Clusterbrücken realisiert werden, erweitert LogIsInTheAir die Themenbreite und ergänzt die bereits laufenden Clusterbrücken-Projekte KLIMAready und TALENTready.