Veröffentlicht am 08.05.2024

Hamburg – Der Aufsichtsrat der Jungheinrich AG hat Nadine Despineux (46) mit Wirkung zum 15. Juli 2024 zur neuen Vertriebsvorständin des Konzerns berufen. Damit tritt sie die Nachfolge von Christian Erlach (61) an, der den Jungheinrich Vorstand mit Ablauf des 14. Juli verlässt. Nadine Despineux war zuletzt als Segment CEO für die Geschäftsbereiche Marine & Industrie, Gleitlager, Digitalisierung und IT bei der Renk Group in Augsburg verantwortlich. Zuvor war sie mehr als vier Jahre als Geschäftsführerin der KraussMaffei Technologies in München tätig und verantwortete dort das globale Servicegeschäft, den Aufbau neuer Geschäftsfelder sowie den Bereich Digitalisierung.

Rolf Najork, Aufsichtsratsvorsitzender der Jungheinrich AG, sagt: „Nadine Despineux hat über 20 Jahre Erfahrung in Führungsfunktionen internationaler Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie verfügt über eine herausragende Expertise in kundenorientierten und marktnahen Funktionen. Ihre besonderen Stärken hat sie in der Erschließung neuer Märkte und der nachhaltigen Veränderung von Organisationen bewiesen. Wir freuen uns sehr, Frau Despineux für Jungheinrich gewonnen zu haben.“

Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvorsitzender der Jungheinrich AG, sagt: „Ich freue mich sehr, Nadine Despineux ab Mitte Juli bei Jungheinrich willkommen zu heißen. Mit ihrer großen Expertise und Erfahrung ist sie eine hervorragende Ergänzung für unser Vorstandsteam und den Jungheinrich Vertrieb.“

Christian Erlach hatte dem Aufsichtsrat mitgeteilt, altersbedingt keine Verlängerung seines Mandates über den 31. Dezember 2024 hinaus anzustreben. Im Rahmen der Nachfolgeplanung wurde vereinbart, dass er spätestens bis Jahresende und abhängig von seiner Nachfolge aus dem Vorstand ausscheidet. Darüber hat Jungheinrich bereits in einer Pressemitteilung vom 27. März 2024 informiert. Mit dem Eintritt von Nadine Despineux legt Christian Erlach sein Mandat nun vereinbarungsgemäß nieder. Erlach ist seit 2007 für Jungheinrich tätig und hat in dieser Zeit verschiedene Führungsfunktionen im Unternehmen ausgeübt. Seit 2018 war er Vertriebsvorstand des Konzerns.

Rolf Najork sagt: „Christian Erlach hat in den zurückliegenden 17 Jahren Jungheinrich mitgeprägt. Dabei hat er insbesondere die Internationalisierung des Vertriebs vorangetrieben. Wir bedanken uns bei Christian Erlach herzlich für seine herausragende Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Dr. Lars Brzoska sagt: „Ich danke Christian für die jahrelange enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit seinen großen Leistungen hat er wesentlich zum heutigen Erfolg von Jungheinrich beigetragen.“