Veröffentlicht am 31.07.2024

Hamburg (em) Das Statistikamt Nord hat die Erwerbstätigenzahlen des verarbeitenden Gewerbes in Hamburg von 2004 bis 2023 veröffentlicht. Gesamtwirtschaftlich wurden 2023 in Hamburg rund 13,4 Prozent der Wertschöpfung durch das verarbeitende Gewerbe erzielt, damit erhöhte sich die Zahl von rund 11,9 Prozent zum Vorjahr. In absoluten Zahlen lag die Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes im Jahr 2023 damit bei etwa 18,5 Milliarden Euro.

Dazu erklärt der Vorsitzende des Industrieverband Hamburg, Andreas Pfannenberg:

„Unsere Industriebetriebe tragen nicht nur maßgeblich zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung Hamburgs bei, sondern bieten außerdem attraktive Arbeitsplätze. Dass die Erwerbstätigenzahlen im Jahr 2023 erneut angestiegen sind, und mit 3,3 Prozent über dem Wert des Vorjahres sogar einen Rekordwert erreichen, unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit unseres Industriestandorts. Damit das auch in Zukunft so bleibt, müssen die Rahmenbedingungen für Hamburgs Industriebetriebe, unter anderem durch Entlastungen im Bürokratiebereich und den dringend notwendigen Infrastrukturausbau, verbessert werden. Nur so kann sich Hamburg zur Modellregion für industrielle Wettbewerbsfähigkeit entwickeln.“