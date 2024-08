Veröffentlicht am 31.07.2024

Hamburg (em) Einen Tag reinschnuppern und den potenziellen Ausbildungsberuf über ein Kurzpraktikum kennenlernen: Diese Möglichkeit haben seit Beginn der Hamburger Sommerferien viele junge Menschen genutzt. Sie haben sich über die Hamburger Praktikumswochen bei mindestens einem der rund 100 teilnehmenden Betriebe angemeldet und konnten so den Alltag verschiedenster Berufsbilder erleben.

Bisher gehen die Veranstalter von etwa 1.000 Kurzpraktika im Zeitraum aus. Die Praktikumswochen laufen noch bis zum 28. August. Teilnehmen kann jeder und jede zwischen 15 und 25 Jahren auch noch kurzfristig bis zum Ferienende.

Gemeinsam mit den Partnerinstitutionen organisiert die Handelskammer Hamburg die Aktion.

Präses Norbert Aust: „Wir bringen die Hamburger Wirtschaft mit den Fachkräften von morgen zusammen und das ist angesichts des riesigen Bedarfs an qualifiziertem Personal dringend notwendig. Allein für das aktuelle Ausbildungsjahr gibt es in unserer Online-Lehrstellenbörse noch rund 900 freie Plätze. So stellen sich bei einem Kurzpraktikum nicht nur die jungen Menschen vor, auch die Unternehmen können sich als Karrierestarter präsentieren.“

Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris, ist Schirmherrin der Praktikumswochen: „Die Wahl des richtigen Berufes ist eine große Entscheidung, die dem einen oder der anderen gar nicht so leichtfallen wird. Eine Ausbildung schafft Zugang zu neuen Fähigkeiten, Kenntnissen und Kompetenzen und bildet ein solides Fundament für den weiteren Lebensweg. Die Hamburger Praktikumswochen bieten eine tolle Möglichkeit für Jugendliche sich einen breiten Überblick von den verschiedensten Berufsfeldern zu verschaffen. Ob eine Ausbildung in der Pflege, in der Logistik oder doch eher in der IT, die Praktikumswochen sind ein toller Rahmen, für einen ersten Einblick. Zudem gibt es die Gelegenheit einen guten Eindruck in den teilnehmenden Betrieben zu hinterlassen.“