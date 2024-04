Veröffentlicht am 12.04.2024

Hamburg (em) Senat und Handwerkskammer ehrten am 11.April acht Bundessiegerinnen und Bundessieger aus Hamburger Ausbildungsbetrieben, die 2023 als beste Gesellinnen und Gesellen bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk ihr Können unter Beweis stellten

11. April 2024 – Acht junge Handwerkerinnen und Handwerker aus Hamburger Ausbildungsbetrieben holten den Bundessieg in ihrem jeweiligen Gewerk in die Hansestadt. Die Gesellinnen und Gesellen, die 2023 ihre Abschlussprüfungen ablegten, glänzten mit hervorragenden Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills (vormals: Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks). Dieser wurde 2023 bereits zum 72. Mal durchgeführt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Die Stadt Hamburg würdigt den ausgezeichneten Handwerksnachwuchs traditionell auf einem Senatsempfang, der heute im Bürgermeistersaal des Rathauses stattfand.

„Wenn junge Hamburger Handwerkerinnen und Handwerker so richtig loslegen, schaffen sie es regelmäßig an die bundesdeutsche Spitze. Das macht mich sehr stolz. Und optimistisch außerdem, denn angesichts dieses Potenzials braucht es uns um die Zukunft des Hamburger Top-Handwerks nicht bange sein“, sagte Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann: „Hamburg braucht Sie alle. Bleiben Sie Stadt und Handwerk treu: Zahlreiche Betriebe suchen geeignete Nachfolger – machen Sie noch Ihren Meister. Handwerksunternehmen brauchen starke Führungspersönlichkeiten, die auch anpacken können: Eine Weiterbildung zum Betriebswirt des Handwerks etwa qualifiziert Sie dafür. Wir brauchen Sie auf allen Ebenen und schätzen sehr, was Sie tun. Es würde mich freuen, wenn Sie Ihr Können als Ausbilder weitergeben, sich als Prüferinnen und Prüfer engagieren, im bezirklichen Ehrenamt mitarbeiten – Möglichkeiten gibt es viele. Ihre eigenen Möglichkeiten haben Sie mit Ihren hervorragenden Leistungen im Wettbewerb eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Davor ziehe ich meinen Hut und gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem tollen Erfolg!“

Schulsenatorin Ksenija Bekeris: „Hamburg ist und bleibt ein attraktiver Ausbildungsstandort. Dafür stehen auch die acht Hamburger Gesellinnen und Gesellen, die im Wettbewerb der Deutschen Meisterschaft im Handwerk ausgezeichnet wurden. Zu diesem Ausbildungserfolg beglückwünsche ich sie ganz herzlich. Der Erfolg wäre aber nicht möglich, ohne die betrieblichen Ausbilderinnen und Ausbilder sowie die Lehrkräfte der Berufsschulen. Sie haben nicht zuletzt die Auszubildenden befähigt, im Wettbewerb um die Besten ganz vorne mitzumischen. Der erneute Erfolg zeigt, welche vielfältigen attraktiven Chancen und beruflichen Wege eine Ausbildung im Handwerk jungen Menschen in Hamburg bietet. Jeden Tag leisten Hamburger Gesellinnen und Gesellen im Handwerk wichtige, solide und innovative Arbeit für unsere Stadt. Wir brauchen sie und möchten zukünftig mehr Hamburger Schülerinnen und Schüler für diesen Weg begeistern.“

Ausgezeichnet wurden eine Maßschuhmacherin, ein Metallbildner in der Fachrichtung Gürtlertechnik, eine Segelmacherin, ein Bodenleger, eine Malerin und Lackiererin, ein Gerüstbauer, eine Orthopädietechnik-Mechanikerin sowie ein Behälter- und Apparatebauer.

Foto: Gerüstbauer Ayoub Radi, Maler- und Lackiererin Myriam Rathfelder, Orthopädietechnik-Mechanikerin Annabelle Mißfeldt, Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann, Schulsenatorin Ksenija Bekeris, Bodenleger Till Baumann, Metallbildner Philipp Schnoor, Maßschuhmacherin Nele Zimmermann (nicht auf dem Foto: Segelmacherin Saida Kern, Behälter- und Apparatebauer Mahdi Rezai