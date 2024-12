Veröffentlicht am 18.12.2024

Hamburg - Die Handwerkskammer Hamburg hat sich für ihre Arbeit einen neuen Zielkatalog gegeben. Die Vollversammlungsmitglieder der Kammer beschlossen auf ihrer Sitzung am 9. Dezember einstimmig das Handlungsprogramm 2029 „Handwerk – Erfolgreich im Wandel“. Seit Beginn der 2010er-Jahre legt die Handwerkskammer in dieser Form die Schwerpunkte ihrer haupt- und ehrenamtlichen Kammerarbeit in der aktuellen Wahlperiode fest.

Die regelmäßige Weiterentwicklung des Handlungsprogramms mit den Schwerpunkten Interessenvertretung, Mitgliederservice und Organisationsentwicklung trägt den sich immer schneller wandelnden Rahmenbedingungen und Lebenswirklichkeiten Rechnung – stets mit dem Ziel, das Hamburger Handwerk effektiv zu stärken. Am Bedarf der Mitglieder orientierte Interessenvertretung und Services haben Top-Priorität.

Handwerkskammerpräsident Hjalmar Stemmann: „Das Handwerk steht gemeinsam mit der Wirtschaft insgesamt und der gesamten Welt inmitten großer Veränderungsprozesse. Wir wollen alles dafür tun, damit das Hamburger Handwerk in dieser Phase des Wandels erfolgreich ist. Als verlässlicher Partner für Politik und Verwaltung sind wir dabei stets deutlich in der Sache und bei Bedarf auch kämpferisch, aber zugleich fair und lösungsorientiert. Mit unserem Handlungsprogramm 2029 setzen wir den Rahmen für die Arbeit von unserem Haupt- und Ehrenamt in den dynamischen Jahren, die vor uns liegen.“

Christoph Herting, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer: „Die Handwerkskammer ist erfolgreich, wenn ihre Mitglieder es sind – Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Unser Fokus liegt deshalb darauf, größtmöglichen Nutzen für das Hamburger Handwerk zu schaffen. Damit das gelingt, setzen wir in den kommenden Jahren etwa verstärkt auf den Dialog mit unseren Mitgliedern, auf moderne Weiterbildung und digitale Serviceangebote, auf neue Formate und die Stärkung ehrenamtlicher Arbeit. Als zentrale Herausforderung wird uns in den kommenden Jahren die Sicherung der Fach- und Arbeitskräfteversorgung des Handwerks beschäftigen.“

Roter Faden des Handlungsprogramms 2029 (operativer Teil):

Menschen: Duale Ausbildung und Weiterbildungen stärken – Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen und halten helfen

Duale Ausbildung und Weiterbildungen stärken – Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen und halten helfen Standort: Bürokratielasten auffangen helfen – Verdrängung von Handwerksflächen in urbanen Gebieten entgegenwirken – Wirtschaftsverkehr verteidigen –

Bürokratielasten auffangen helfen – Verdrängung von Handwerksflächen in urbanen Gebieten entgegenwirken – Wirtschaftsverkehr verteidigen – Unternehmen: KMU-Finanzierung kritisch begleiten – individuelle Betriebsberatung sichern und ausbauen – Gründungen unterstützen – Betriebsübergaben begleiten

KMU-Finanzierung kritisch begleiten – individuelle Betriebsberatung sichern und ausbauen – Gründungen unterstützen – Betriebsübergaben begleiten Innovation und Digitalisierung: Auf Förderlückenschluss für KMU drängen – Innovationsorte für das Handwerk schaffen – Technologieberatung verstärken

Auf Förderlückenschluss für KMU drängen – Innovationsorte für das Handwerk schaffen – Technologieberatung verstärken Nachhaltigkeit: Energieberatung anbieten – Gebäudesanierungen begleiten – Klimaanpassung stärken – bei Sustainable Finance unterstützen

Energieberatung anbieten – Gebäudesanierungen begleiten – Klimaanpassung stärken – bei Sustainable Finance unterstützen Ehrenamt und Mitgliederbeteiligung: Neue Formate für ehrenamtliche Arbeit schaffen – bezirkliches Ehrenamt stärken – Vielfalt im Ehrenamt fördern

Neue Formate für ehrenamtliche Arbeit schaffen – bezirkliches Ehrenamt stärken – Vielfalt im Ehrenamt fördern Kunden im Mittelpunkt: Mitgliederbedürfnisse systematisch ermitteln – auf maximalen Kundennutzen konzentrieren – Verwaltungswesen optimieren – First Level Support weiterentwickeln

Mitgliederbedürfnisse systematisch ermitteln – auf maximalen Kundennutzen konzentrieren – Verwaltungswesen optimieren – First Level Support weiterentwickeln Organisation: digitaler – nachhaltiger – vernetzter werden

Foto: HP-Studios Hannewald