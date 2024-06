Veröffentlicht am 10.06.2024

Hamburg (em) Die städtische Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hamburg Invest hat im vergangenen Jahr rund 8900 Arbeitsplätze neu angesiedelt und gesichert. 45 Unternehmen wurden 2023 neu angesiedelt. Die Mehrheit der neu geschaffenen Arbeitsplätze entfällt auf die Bereiche erneuerbare Energien, Logistik sowie IT & Medien. Mehr als die Hälfte der Ansiedlungen im vergangenen Jahr kam aus dem Ausland – mit starken Impulsen aus Skandinavien.

Hamburgs Wirtschaftssenatorin Dr. Melanie Leonhard: "In 2023 stellte insbesondere die Sicherung von Arbeitsplätzen einen insgesamt guten Erfolg dar: Damit binden wir Fachkräfte langfristig in Hamburg. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Lage gewinnen Allianzen mit angrenzenden Staaten immer mehr an Bedeutung. Hamburg als südlichste Metropole Skandinaviens ist dabei für unsere Nachbarn im Norden ein attraktiver Standort für den Zugang zum deutschen und europäischen Markt. Uns verbindet nicht nur die geographische Nähe, auch strategisch gibt es viele Gemeinsamkeiten. Dazu zählen die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien, Klimaziele, Mobilität oder Investitionen in grüne Technologien."

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest: “Mit einem Investitionsvolumen von 502 Millionen Euro konnten wir erneut ein sehr gutes Jahresergebnis erzielen – zumal vor dem Hintergrund des nach wie vor gedämpften Investitionsklimas durch das hohe Zinsniveau und Preissteigerungen bei Bau- und Energiekosten. Unser Fokus auf innovative Unternehmen mit hoher Wertschöpfung pro Arbeitsplatz trägt strukturell und nachhaltig zur Stärkung des Innovationsstandorts bei und schafft beste Voraussetzungen, um den dynamischen Anforderungen des Marktes zu begegnen und zukünftiges Wachstum zu ermöglichen.”

Studie belegt Nutzen für gesamte Stadtwirtschaft

Nach einer Untersuchung des CIMA Instituts für Regionalwirtschaft GmbH gehen von den von Hamburg Invest begleiteten Projekten wichtige Impulse für die gesamte Hamburger Wirtschaft aus: Es wurden 2023 Wertschöpfungseffekte in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro angestoßen, das entspricht dem Niveau des Vorjahres. Neben den direkten und indirekten Effekten von Investitionen spielen auch die Menschen, die aufgrund der Ansiedlung in rund 8.900 neu geschaffenen oder gesicherten Arbeitsplätzen tätig sind, eine wichtige Rolle, indem sie als Konsumentinnen und Konsumenten, Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in der Stadt zur Wertschöpfung beitragen. Die fiskalischen Effekte liegen den Berechnungen des Instituts zufolge bei 150 Millionen Euro in 2023 und damit nur leicht unter dem Vorjahr (160 Mio. Euro).

Standort national und international nachgefragt

Der Standort Hamburg ist national und international sehr nachgefragt. Dem europäischen Binnenmarkt wird im 2023 neu vorgelegten Außenhandelskonzept des Senats die größte Bedeutung beigemessen. Die Aktivitäten der Hamburg Invest tragen der dort formulierten strategischen Ausrichtung Rechnung.

Die Investitionsagentur Hamburg Invest konnte neben den 45 Neuansiedlungen von Unternehmen in Hamburg 40 Expansionsvorhaben am Standort begleiten. Von den neu angesiedelten Firmen haben sich 31 aus dem Ausland für die Hansestadt entschieden.

Neben den Märkten Dänemark, Schweden und den Niederlanden hat die Hamburg Invest ihre Aktivitäten auch in Ländern wie Singapur, USA, Großbritannien, Polen, der Türkei und den Nachbarländern Österreich und Schweiz ausgeweitet.

Fokus Skandinavien

Die Partnerschaft zu den skandinavischen Ländern spielt bei den internationalen Aktivitäten der Hamburg Invest dabei eine herausragende Rolle. "Die skandinavischen Länder sind Jahr für Jahr unter den Top 10 des Global Innovation Index und gelten als Vorreiter für innovative Konzepte in Bereichen wie Digitalisierung oder Mobilität. So trägt die Ansiedlung nordischer Unternehmen dazu bei, Hamburgs Position als dynamisches und attraktives Zentrum für Wirtschaft und Innovation zu festigen", sagt Dr. Rolf Strittmatter.

Die künftige feste Fehmarnbeltquerung wird Nordeuropa mit Hamburg als "südlichster Metropole Skandinaviens" noch näher zusammenrücken lassen. Sie verbindet künftig die Metropolregionen Hamburg und Kopenhagen und bindet Südschweden an. Diese Verbindung bietet die Chance, auf allen Gebieten enger zusammenwachsen, um sich als Großregion mit einer Bevölkerung von ca. 10 Mio. Menschen gemeinsamen dem globalen Wettbewerb zu stellen. Aktuelle Vorhaben umfassen einen Wasserstoff-Korridor von Hamburg über Kopenhagen bis Oslo und ein Branding der Region als Green Hub sowie die Förderung grüner Initiativen und Investitionen.

Mit der Ansiedlung der Schwedischen Handelskammer in der Hansestadt hatte Hamburg Invest 2019 einen wichtigen strategischen Schritt für die deutsch-schwedische Wirtschaft in Hamburg begleiten können, die mit rund 110 Unternehmen vor Ort, darunter große Player wie Vattenfall oder Securitas, weit über Hamburgs Grenzen hinausstrahlt.

Vor allem die Ansiedlung des Elektroauto-Batterieherstellers Northvolt, an der Hamburg Invest entscheidend mitgewirkt hat, verdeutlicht beispielhaft die Stärken Norddeutschlands. Die Produktionsstätten in Heide und das Hauptquartier in der Metropole fungieren als zwei wichtige Komponenten, die sich gegenseitig ergänzen. Die Eröffnung der Hamburger Niederlassung erfolgt am 1. Juli 2024 mit Hamburgs Erstem Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher.

Daneben haben weitere Unternehmen wie Stock Republic aus dem Bereich Fintech oder das IT-Unternehmen Consid 2023 ihr Quartier in Hamburg bezogen. Consid ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordeuropa und realisiert digitale Geschäftsmodelle ausgehend von der Vision seiner Kunden. Dazu Patrik Hall, CEO Consid: "Hamburg wurde als Standort für die Expansion gewählt, da es sich um das wirtschaftliche Zentrum Nordeuropas handelt. Aufgrund der räumlichen Nähe zu Skandinavien ist das Interesse an der schwedischen Geschäftskultur und an der Erfahrung schwedischer Werte in der geschäftlichen Zusammenarbeit in Norddeutschland sehr hoch."

Weltweite Vermarktung des Hamburger Startup-Ökosystems

Mit der geografischen Nähe zu Skandinavien ist auch für skandinavische Scaleups die Metropolregion Hamburg ein logistisch wichtiger Expansionsstandort für ihren Eintritt in den deutschen Markt. So zeigen skandinavische Teams eine hohe Aktivität im Programm „Scaleup Landing Pad“, das wachsende internationale Startup-Unternehmen seit 2022 als potenzielle Ansiedlungskandidaten aus dem Bereichen Mobilität, Logistik, Energie und Bauwesen gewinnt und sie perspektivisch auch im Prozess der Niederlassungsgründung in Hamburg begleitet.

Allein in 2023 unterstützte das Programm elf internationale Markteintritte in die lokale Wirtschaft.

Die Startup-Unit von Hamburg Invest, die vor sechs Jahren gegründet wurde, verzeichnet mit über 200 Beratungen weiterhin eine ungebrochene Nachfrage von Gründerinnen und Gründern. Durch eine Vielzahl von Messe- und Veranstaltungsteilnahmen, wie zum Beispiel auf dem Hamburg Copenhagen Startup Forum, der Nordic Startup Challenge oder auf der Gründer- und Startup-Messe Slush in Helsinki, dem Web Summit Lissabon oder der Viva Technology in Paris, wird Hamburgs Startup-Ökosystem international vermarktet. Die von der Hamburg Invest geführte Online-Plattform „Startup City Hamburg“ vernetzt dazu alle Gründerinnen und Gründer und leistet einen Gesamtüberblick über alle Förder- und Finanzierungsangebote der Stadt.

Innovationsparks in Hamburg – Körber und Gründung des tecHHub Hamburg

Hamburg Invest hat im vergangenen Jahr 24,1 Hektar Gewerbefläche an Unternehmen vermittelt. Davon waren rund 7,8 Hektar private und rund 16,3 Hektar städtische Flächen. Hiervon wurden 7,9 Hektar direkt aus dem Flächenportfolio der Hamburg Invest vergeben. Insgesamt wurden seit Mai 2018 cirka 51 Hektar in 51 Projekten vergeben, rund 68 Prozent der Flächen im Erbbaurecht.

Die Vermittlung von Flächen fügt sich dabei in strategische Planungen des Senats zur Förderung der Industrie und neuen Gewerbes ein.

Mit großer Priorität wurde 2023 die Entwicklung des Innovationsparks Bergedorf vorangetrieben. Körber Technologies hatte sich für den Park als bevorzugten Standort zur Werksverlagerung und Neustrukturierung entschieden, im Dezember 2023 wurde ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Die Sicherung des Bergedorfer Standortes der Körber Technologies stärkt die Zusammenarbeit von Industrie und Forschung in der Stadt Hamburg, eine Zielsetzung im Rahmen des Bündnisses für die Industrie der Zukunft.

Einen zukunftsweisenden Standort für die Life-Science-Branche hat die Hamburg Invest 2023 mit dem tecHHub Hamburg als ersten Meilenstein im Innovationspark Altona geschaffen. Er markiert den nördlichen Auftakt zur Science City Hamburg Bahrenfeld und ist ein wesentlicher Bestandteil der Innovationsstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg. Der tecHHub Hamburg bietet mit einer Bruttogeschossfläche von rund 5.600 m² moderne Laborräume sowie ergänzende Büroflächen. Das Ziel ist es, jungen Technologieunternehmen und Forschungseinrichtungen kosteneffiziente Labor- und Büroflächen zur Miete anzubieten. Die Fertigstellung steht unmittelbar bevor, im Jahresverlauf wird die Nutzung beginnen.

Foto v.l. : Patrick Hall, Dr. Melanie Leonhard, Dr. Rolf Strittmatter