Top-Anlagemöglichkeit in HH-Eidelstedt Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten und Tiefgarage

Dieses gepflegte und voll vermietete Mehrfamilienhaus in gefragter Lage von Hamburg-Eidelstedt bietet Kapitalanlegern eine attraktive und nachhaltige Investitionsmöglichkeit. Die Immobilie umfasst 16 Wohneinheiten sowie 10 Tiefgaragenstellplätze und erwirtschaftet stabile Mieteinnahmen in Höhe von 188.942,28 € p.a. Es besteht Mieterhöhungspotential von ca. 10%. Für sämtliche Mietverträge wurde eine Indexmietvereinbarung geschlossen.



Das Gebäude überzeugt durch eine moderne und hochwertige Ausstattung, darunter ein Fahrstuhl von der Tiefgarage bis ins Dachgeschoss, dreifachverglaste Fenster mit Regel-Air-System sowie elektrische Außenrollläden im Erdgeschoss. Hochwertige Details wie ein Granit-Treppenhaus und pflegeleichte Fußbodenbeläge in Parkettoptik unterstreichen den gehobenen Standard. Die Wohnungen verfügen über weiße Einbauküchen mit Elektrogeräten von Constructa.



Ergänzt wird das Angebot durch eine Tiefgarage mit elektrischem Sektionaltor, Fahrradraum, Waschküche mit Einzelanschlüssen sowie separate Abstellräume im Dachgeschoss für jede Einheit. Eine zentrale Heizungsanlage mit Solarunterstützung sorgt für eine zukunftsorientierte Energieversorgung.



Eine solide Kapitalanlage in attraktiver Wohnlage mit langfristig gesichertem Ertrag.

Lagebeschreibung

Die Immobilie befindet sich im nordwestlichen Bereich von Hamburg-Eidelstedt, einer gewachsenen und bei Mietern sehr gefragten Wohnlage, die durch eine ausgewogene Mischung aus ruhigem Wohnen und guter Infrastruktur überzeugt. Der Stadtteil zeichnet sich durch eine familienfreundliche Umgebung, zahlreiche Grünflächen sowie eine sehr gute Nahversorgung aus.



Die Einkaufsmöglichkeiten sind vielfältig und bequem erreichbar. Neben kleineren Nahversorgern und Supermärkten im direkten Umfeld bietet insbesondere das nahegelegene Eidelstedt Center ein umfangreiches Angebot an Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen. Ergänzt wird dies durch diverse Fachgeschäfte, Bäckereien und Wochenmärkte, die eine optimale Versorgung im Alltag gewährleisten.



Für Familien besonders attraktiv ist das breite Bildungs- und Betreuungsangebot. In der Umgebung befinden sich mehrere Kindertagesstätten sowie Grund- und weiterführende Schulen, die teils fußläufig oder in kurzer Zeit erreichbar sind. Dies trägt wesentlich zur hohen Wohnqualität und nachhaltigen Vermietbarkeit bei.



Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Über die nahegelegenen Anschlussstellen der A23 und A7 besteht eine Verbindung in das überregionale Verkehrsnetz. Der öffentliche Nahverkehr ist ebenfalls hervorragend ausgebaut: Mehrere Buslinien sowie die S-Bahn sorgen für eine zügige Erreichbarkeit zentraler Knotenpunkte. Besonders hervorzuheben ist die Anbindung über den Bahnhof Hamburg-Eidelstedt, der eine direkte Verbindung in die Innenstadt und zu weiteren Stadtteilen bietet.



Insgesamt vereint die Lage eine ruhige, grüne Wohnatmosphäre mit einer ausgezeichneten Infrastruktur und Verkehrsanbindung, was sie sowohl für Mieter als auch für Kapitalanleger besonders attraktiv macht.

Sonstiges

*6,25 % inkl. ges. MwSt. verdient und fällig bei notarieller Beurkundung.

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