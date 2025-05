Tolle Doppelhaushälften im Hamburger Speckgürtel (Kummerfeld)

In der Gemeinde Kummerfeld bei Pinneberg stehen 16 von insgesamt 18 Doppelhaushälften mit je ca. 111 m² Wohnfläche und vier Zimmer zum Verkauf.



Aktuell entstehen auf dem knapp 5.000 m² Grundstück drei verschiedene Haustypen:

- Haustyp A - B mit Krüppelwalmdach, im Entstehen!

- Haustyp C - F mit Satteldach, bereits kurz vor Fertigstellung

- Haustyp G - I mit Friesengiebel, bereits kurz vor Fertigstellung



Alle Häuser werden als KfW-40 Effizienzhäuser mit Fußbodenheizung, Außenjalousien, Luft-Wärmepumpe und einem automatischen Be- und Entlüftungssystem gebaut.



Weitere Highlights:

- Neubau in bester Handwerksqualität und zum Festpreis

- nähe zu Pinneberg und Hamburg

- Autobahn A23 in wenigen Minuten erreichbar, geeignet für Pendler

- ländlich gelegen und doch zentral!

- überschaubare Gartenfläche, keine große Pflege erforderlich

- für die Vermietung geeignet: Erzielbare Kaltmiete rund 15 €/m², entspricht pro Hälfte 19.980 € p.a.



Einziehen und Wohlfühlen lautet die Devise!

Sie haben Interesse? Kontaktieren Sie uns gern!

Lagebeschreibung

Kummerfeld liegt nördlich der Kreisstadt Pinneberg an der Bundesautobahn 23 zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Tornesch. Die Gemeinde hat sich zu einer typischen Wohngemeinde des Hamburger Umlandes entwickelt. In nur 15 Minuten erreichen Sie mit dem Auto über die Bundesautobahn das Hamburger Randgebiet. Kummerfeld ist an den HVV angeschlossen. Wer auf Bus und Bahn angewiesen ist, erreicht in weniger als 20 Minuten mit der Buslinie 185 den Bahnhof Pinneberg.

Der Ort eignet sich bestens für Familien, denn er verfügt über zwei Kindergärten, eine Grundschule, und einen Sportverein mit samt umfangreichen Sportgelände. Neben mehreren Fußball- und Tennisplätzen, einem Beachvolleyball-Platz, einer Streetball-Anlage sowie einer Leichtathletik-Anlage befindet sich auf dem parkähnlichen Gelände seit 2007 auch eine moderne Dreifeld-Sporthalle. In der Gemeinde gibt es zudem ein Tierarzt, eine Schlachterei, eine Gaststätte und ein Gewerbegebiet mit Betrieben aus verschiedenen Branchen. Lebensmittelmärkte, Ärzte, Krankenhaus, weiterführende Schulen, etc. finden Sie im nahegelegenen Pinneberg vor.

Sonstiges

Wir haben einen provisionspflichtigen Maklervertrag in Höhe (3,57 %) mit dem Verkäufer abgeschlossen. Für den Käufer hingegen wird keine Maklercourtage fällig.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.