Quickborn (em) Das Testzentrum am Rathaus, das auf Initiative der Stadtwerke Quickborn GmbH und der Stadt Quickborn errichtet und durch JAMO Eventmanagement GmbH betrieben wurde, stellt zum 13. März 2023 den Betrieb ein. Die letzten Tests können somit am Sonntag, 12. März 2023 von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr vorgenommen werden. Neben den bekannten Selbsttests, die es in vielen Läden und Apotheken zu kaufen gibt, steht die Eulen Apotheke Quickborn (Am Freibad 4 8A, Kosten 10,00 € pro Test) weiterhin für entsprechende Testzwecke bereit. Die letzten Corona–Maßnahmen, also auch in ...