Kapitalanlage im Zentrum von Hohenlockstedt ETW 5 Zi,

Diese im 1.Obergeschoss gelegene Wohnung verfügt mit ca. 153qm über ein Wohn-/Esszimmer, vier Schlafzimmer, Flur, Küche mit Einbauküche (2012), Wannenbad, Sonnenterrasse (120qm!). Diese Wohnung ist mit Parkett und Laminat ausgestattet. Für diese Wohnung kann eine Kaltmiete von ca. 1200,-€ erzielt werden. Die Wohnung wirkt hell und freundlich, denn die hohen Fenster lassen viel Tageslicht herein. Die Fenster und Zugangstüren sind alle erneuert bzw. werden gerade erneuert und sind auf aktuellem Stand. Die Wohnung wird derzeit zentral von einer Pelletheizung beheizt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, den im Keller des Hauses liegenden Gasanschluss nach oben zu führen, den Wohnungs-Heizkreislauf zu isolieren und sich eine eigene Gaszentralheizung zu installieren. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich diese interessante Immobilie nicht entgehen!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 14.400,- EUR

Rendite: 5.78%

Faktor: 17

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

- Zentrale Lage im Ort

- Stellplatz

- Kellerraum

- Riesen Sonnenterrasse, Anbau eines Wintergartens möglich

Lagebeschreibung

Das Objekt liegt im Herzen von Hohenlockstedt an einer Kreuzung neben der Schule und an einer Bushaltestelle. Hohenlockstedt mit ca. 6200 Einwohnern liegt im Kreis Steinburg im südwestlichen Teil Schleswig-Holsteins. Die nächstgrößere Stadt ist die Kreisstadt Itzehoe mit ca. 32000 Einwohnern. In Hohenlockstedt finden Sie eine sehr gute Infrastruktur: Schulen, Kindergärten, Ärzte, Sportvereine, Banken, Kleingewerbe und Einkaufszentren sind vor Ort. Der Ort ist eine Gemeinde im Grünen; Fahrradtouren, Spaziergänge, Ausritte und andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung bieten sich an. Mit der 'Lohmühle' verfügt Hohenlockstedt auch über einen bekannten Badesee.

Sonstiges

