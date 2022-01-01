Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!

Zum Verkauf steht eine attraktive Gewerbeimmobilie, gelegen im Erdgeschoss eines kleinen Gebäudekomplexes, mit einer Gesamtfläche von 144 m², die zuvor als Bankfiliale genutzt wurde. Die Immobilie bietet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für eine individuelle Nutzung, sei es als Büro, Praxis, Einzelhandelsfläche oder anderes Gewerbe.



Die Fläche ist derzeit recht offen gehalten, im Mittelpunkt der Kundenhalle steht aktuell noch der ehemalige Schalterbereich, darüber hinaus finden Sie zwei potentielle Büroräume, wobei die Raumaufteilung insgesamt flexibel gestaltet werden kann. Einige Wände können nach Bedarf wieder geöffnet werden, um eine noch großzügigere, offene Raumstruktur zu schaffen, die sich ideal für kundenorientierte Konzepte eignet. Die Immobilie verfügt über zwei getrennte WC's und einen Aufenthaltsraum, der sich bestens für Pausen oder als Lagerraum nutzen lässt. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind gut gepflegt und bieten eine solide Basis für verschiedenste Geschäftsmodelle.

Ein weiteres Highlight ist die verkehrsgünstige Lage. Die Immobilie ist gut erreichbar, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter, und bietet eine hohe Sichtbarkeit sowie ein gutes Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Hauptverkehrsstraßen. In direkter Nähe befinden sich zudem öffentliche Parkplätze.



Dieses Objekt ist eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmer, die eine flexible und gut gelegene Gewerbefläche suchen, die an ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Verpassen Sie nicht die Chance, diese vielseitige Immobilie zu Ihrem neuen Geschäftssitz zu machen.

Lagebeschreibung

Itzehoe ist die Kreisstadt des Kreises Steinburg und hat ca. 32.000 Einwohner. Die Verkehrsanbindung ist durch die A23, die die Verbindung zum Autobahnnetz herstellt und die B5 die Brunsbüttel und Wilster mit Itzehoe verbindet sowie die B77 in Richtung Schleswig und Rendsburg sehr gut. Die B206 schafft Verbindungen Richtung Osten nach Hohenlockstedt, Kellinghusen, Bad Segeberg und Lübeck. Zudem gehört der Kreis Steinburg seit dem 01.01.2022 zum HVV-Tarifgebiet, was die Anbindung weiter verbessert. Itzehoe verfügt über einen Bahnanschluss Richtung Hamburg-Westerland. In ca. 1 Stunde sind Sie so im Hamburger Zentrum. Mit dem PKW erreichen Sie Hamburg und den Hamburger Airport bereits in ca. 50 Minuten.

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.