9% Rendite * Das rechnet sich * Zinshaus mit 2 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in geschäftlicher Bestlage!

Diese von uns zu vermittelnde Immobilie bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zur Zeit wird vom derzeitigen Eigentümer im EG ein bekanntes und sehr erfolgreiches Café mit eigener Backstube betrieben, es ist aber auch vorstellbar dass dieser Bereich für Arztpraxen, eine Bank, ein Restaurant, Büroräume o.ä. genutzt wird. In den Obergeschossen befinden sich zwei abgeschlossene Wohnungen. Wohnung 1 im 1. OG verfügt mit ca. 153m² über ein Wohn-/Esszimmer, vier Schlafzimmer, Flur, Küche mit Einbauküche (2012), Wannenbad, Sonnenterrasse (94qm²). Diese Wohnung ist mit Parkett und Laminat ausgestattet. Wohnung 2 im 2.OG verfügt mit ca. 81m² über ein Wohn-/Esszimmer, drei Schlafzimmer, Flur, Küche mit Einbauküchenzeile sowie ein Wannenbad und ein Duschbad. Die Wohnungen wirken hell und freundlich, denn die hohen Fenster lassen viel Tageslicht herein. Die Fenster und Zugangstüren sind alle erneuert bzw. werden gerade erneuert und sind auf aktuellem Stand. Es besteht normaler Renovierungsbedarf. Die Decke der Backstube lässt eine Aufstockung mit einer weiteren Wohneinheit zu. Für das gesamte Objekt liegt eine Teilungserklärung in die beiden Wohneinheiten und die Gewerbeeinheit vor. Grundbücher folgen. Sie erwerben hier eine fortlaufend instand gehaltene Immobilie in Toplage im Zentrum der lebendigen und aufstrebenden Ortschaft Hohenlockstedt. Neugierig geworden? Erfahren Sie weitere Einzelheiten und vereinbaren Sie zeitnah einen Besichtigungstermin!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:

Mieteinnahmen p.a.: 52.200,- EUR

Rendite: 9.34%

Faktor: 10.71

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé



Extras:

-1A TOP Geschäftslage

- eine Gewerbe-/und 2 Wohneinheiten

- bis zu 100 Außensitzplätze

- 40 Plätze innen

- 8 Kundenparkplätze

- Vordach aus Kupfer 2019 NEU

- Gaube/Fenster NEU

- Sonnenmarkise

- 94m² Sonnenterrasse

- Pelletheizung 2012 NEU

- Warmwasseraufbereitung über die Kühlanlage

- u.v.m.

Lagebeschreibung

Familienfreundliches Wohnen und attraktive Geschäftsadresse in Hohenlockstedt Entdecken Sie einen Standort, der urbanes Lebensgefühl mit hoher Lebensqualität für Familien und ausgezeichneten Perspektiven für Gewerbetreibende verbindet. In Hohenlockstedt profitieren Sie von einer lebendigen, zentralen Lage mit kurzen Wegen zu Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten sowie vielfältigen Freizeit und Dienstleistungsangeboten. Das schafft ideale Voraussetzungen für einen aktiven und gut organisierten Familienalltag. Die sehr gute Verkehrsanbindung ermöglicht es, umliegende Städte und regionale Zentren schnell zu erreichen, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Beruf, Schule und Freizeit lassen sich dadurch flexibel miteinander verbinden. Ein besonderes Highlight für gemeinsame Ausflüge ist der Lohmühlenteich. Der beliebte Badesee bietet im Sommer eine willkommene Abkühlung und viel Platz zum Spielen und Entspannen. Kinder können am Wasser toben, die Natur entdecken oder die Liegewiesen genießen, während Eltern die naturnahe Umgebung schätzen. Der See ist ein ideales Ziel für spontane Nachmittage oder entspannte Wochenenden mit der ganzen Familie. Darüber hinaus bietet die urbane Lage hervorragende Perspektiven für eine gewerbliche Nutzung. Durch die gute Sichtbarkeit, die zentrale Position im Ort und die hohe Frequenz im direkten Umfeld eignet sich der Standort optimal als Geschäftsadresse für eine Bäckerei. Laufkundschaft, Familien aus der Nachbarschaft sowie Pendler sorgen für ein attraktives und stetiges Kundenpotenzial. So lassen sich Wohnen, Nahversorgung und unternehmerischer Erfolg ideal miteinander verbinden. Hohenlockstedt steht damit für ein Umfeld, in dem Familien ankommen und Unternehmen wachsen können.

Sonstiges

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