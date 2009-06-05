B2B Wirtschaft
B2B Wirtschaft
Kreis Steinburg
« Immobilienübersicht
Hohenlockstedt

* 6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse

Hauptbild
Hauptbild
Lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Essbereich
Geräumige Wohnküche
Grosszügiges Wohnzimmer mit Parkett
Elternschlafzimmer
5 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L2009
  • Ort: Hohenlockstedt
  • Baujahr: 1965
  • Zimmer: 4 Zimmer
  • Wohnfläche: 153 m²
  • Nutzfläche: 20 m²
  • Kaufpreis: 219.000,00 €
  • Energiepass: BEDARF
  • Energieklasse: D

Anbieter

Trepte Immobilien GmbH

Ansprechpartner

Rudi Heilmann - Zentrale Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 / 92007
E-Mail schreiben
https://www.trepte-immobilien.de

Diese von uns zu vermittelnde Eigentumswohnung mit XXL-Terrasse befindet sich im 1.Obergeschoss eines kleinen Mehrfamilienhauses mit einer Gewerbeeinheit (Bäcker) im Erdgeschoss und 2 Wohneinheiten. Diese großzügige Eigentumswohnung verfügt mit ca. 153m² über mehr Wohnraum als manches Standardeinfamilienhaus, aber für einen Preis einer Eigentumswohnung. Somit ist es eine perfekte Einsteigerimmobilie für die junge Familie, die eine zentrale und urbane Lage zu schätzen weiß. Ab jetzt kann fast alles zu Fuß erledigt werden. Die familienfreundliche Aufteilung der Wohnung verfügt über über ein ca. 39m² großes Wohn-/Esszimmer mit Parkettboden, welches sich als familiärer Mittelpunkt geradezu anbietet und vier Schlafzimmer, die Sie als Kinder-/Arbeits-/und Gästezimmer nutzen können. Zudem gibt es natürlich noch einen Flur, eine Küche mit Platz für eine Essecke zum gemeinsamen Frühstücken, ein Badezimmer mit Badewanne und Waschmaschinenpodest, sowie die XXL-Sonnenterrasse mit ca. 94m². Die Wohnung wirkt hell und freundlich, denn die hohen Fenster lassen viel Tageslicht herein. Die Fenster und Zugangstüren sind fast alle erneuert worden und sind auf aktuellem Stand. Alles in Allem ein optimaler, neuer Lebensmittelpunkt für die junge Familie. Neugierig geworden? Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und lassen Sie sich diese interessante Immobilie nicht entgehen!

Ausstattung

Wirtschaftlichkeit:
Mieteinnahmen p.a.: 14.400,- EUR
Rendite: 6.58%
Faktor: 15.21
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erhalten Sie per Exposé

Extras:
- VIEL Platz für die junge Familie
- großzügiges, urbanes Leben
- 5 Zimmer für die ganze Familie
- 94m² XXL Terrasse
- großzügiges 39m² Wohnzimmer
- Einbauküche 2012 NEU
- Heizung 2012 NEU
- begehrte zentrale Lage
- fast alles fußläufig erreichbar
- Stellplatz inklusive
- 2 Kellerräume inklusive
- u.v.m.

Lagebeschreibung

Familienfreundliches Wohnen in Hohenlockstedt: Urbanes Leben mit bester Anbindung und Freizeit­erlebnis Entdecken Sie ein Zuhause, das urbanes Lebensgefühl mit hoher Lebensqualität für Familien verbindet. In Hohenlockstedt profitieren Sie von einer lebendigen, zentralen Lage mit kurzen Wegen zu Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten sowie vielfältigen Freizeit und Dienstleistungsangeboten. Das schafft ideale Voraussetzungen für einen aktiven und gut organisierten Familienalltag. Die sehr gute Verkehrsanbindung ermöglicht es, umliegende Städte und regionale Zentren schnell zu erreichen, sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Beruf, Schule und Freizeit lassen sich dadurch flexibel miteinander verbinden. Ein besonderes Highlight für gemeinsame Ausflüge ist der Lohmühlenteich. Der beliebte Badesee bietet im Sommer eine willkommene Abkühlung und viel Platz zum Spielen und Entspannen. Kinder können am Wasser toben, die Natur entdecken oder die Liegewiesen genießen, während Eltern die ruhige Umgebung und das naturnahe Ambiente schätzen. Der See ist ein ideales Ziel für spontane Nachmittage oder entspannte Wochenenden mit der ganzen Familie. Hohenlockstedt steht für ein urbanes, familienfreundliches Lebensumfeld mit einer gelungenen Mischung aus Infrastruktur, Mobilität und naturnaher Freizeitgestaltung. Ein Ort, an dem Familien gerne ankommen und langfristig zuhause sind.

Sonstiges

Kaufpreisreduzierung! Ehemals 249.000,00 €

Fordern Sie ein ausführliches und kostenloses Exposé mit der genauen Adresse der Immobilie an!

Sie wollen über Immobilienangebote informiert werden, bevor sie hier öffentlich beworben werden? Nutzen Sie den Informationsvorsprung und bestellen Sie einfach unseren kostenlosen, wöchentlichen Newsletter auf: www.trepte-immobilien.de (kostenlos & unverbindlich)

***Sie haben ebenfalls eine Immobilie in dieser Lage zu verkaufen?***

Genau für Ihre Immobilie könnten wir den passenden Käufer haben!
Wir erhalten für jede Immobilie ca. 100 Anfragen, aber es kann immer nur einer kaufen!
Fragen Sie doch mal unverbindlich nach. Rufen Sie uns einfach an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@trepte-immobilien.de
Mehr erfahren Sie auf: www.trepte-immobilien.de

Die von der Regenta GmbH (im folgenden Regenta genannt) veröffentlichten Beiträge, Inhalte und Daten sind mit Sorgfalt erfasst. Dennoch können weder Regenta noch deren Datenlieferanten oder Anbieter für die Richtigkeit eine endgültige Gewähr übernehmen. Die Inhalte, wie Nachrichten, Fotos, Angebote und Beiträge beruhen auf Meldungen von Dritten. Angebots- und Unternehmensprofile werden aufgrund der von den Firmen gelieferten Daten erstellt. Regenta weist mit Nachdruck darauf hin, dass die veröffentlichten Angebote, Artikel und Daten keine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Miete von Immobilien ist. Sie ersetzen auch nicht eine Beratung.

Weitere Kapitalanlagen

Kapitalanlagen • Immobilienprojekte
* 8,6% Rendite * Gastronomiefläche in TOP-Lage!
Hohenlockstedt

* 8,6% Rendite * Gastronomiefläche in TOP-Lage!

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt
Tangstedt

Solide Kapitalanlage Gepflegte Eigentumswohnung in Tangstedt-Wilstedt

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!
Quickborn

Quickborn: Eine gepflegte Kapitalanlage mit Perspektive!

Attraktive Kapitalanlage in Bornhöved – Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Faktor 13
Bornhöved

Attraktive Kapitalanlage in Bornhöved – Modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Faktor 13

* 6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse
Hohenlockstedt

* 6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg
Henstedt-Ulzburg

Top Anlageimmobilie! Modernisierte Erdgeschosswohnung in Henstedt-Ulzburg

Gut vermietbare 81m² mit 4 Zimmern für Kapitalanleger
Hohenlockstedt

Gut vermietbare 81m² mit 4 Zimmern für Kapitalanleger

* 9% Rendite * Das rechnet sich * Zinshaus mit 2 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in geschäftlicher Bestlage!
Hohenlockstedt

* 9% Rendite * Das rechnet sich * Zinshaus mit 2 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in geschäftlicher Bestlage!

Alle Wirtschafts.Anlagen anzeigen

Weitere Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien • Kaufen und Mieten
* * * * G O L D G R U B E * * * * sucht aktiven Bäckermeister!
Hohenlockstedt

* * * * G O L D G R U B E * * * * sucht aktiven Bäckermeister!

Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen
Bad Oldesloe

Top-Lage: Geschäftshaus im Zentrum von Bad Oldesloe zu verkaufen

Penthouse-Büro über den Dächern von Kaltenkirchen!
Kaltenkirchen

Penthouse-Büro über den Dächern von Kaltenkirchen!

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!
Itzehoe

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!

Attraktive Neubaufläche für Gastronomie – ca. 75 m² oder ca. 92m²
Kaltenkirchen

Attraktive Neubaufläche für Gastronomie – ca. 75 m² oder ca. 92m²

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren
Itzehoe

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.
Norddorf auf Amrum

Norddorf auf Amrum: Ruhende Pension "Onkel Toms Hütte" sucht neue Besitzer.

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer
Wyk auf Föhr

"Kleines Versteck" sucht neuen Eigentümer

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen

Weitere Immobilien aus Kreis Steinburg

Gut vermietbare 81m² mit 4 Zimmern für Kapitalanleger
Hohenlockstedt

Gut vermietbare 81m² mit 4 Zimmern für Kapitalanleger

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!
Itzehoe

Attraktives Angebot: verkehrsgünstig gelegene Gewerbeimmobilie zum Kauf!

* 6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse
Hohenlockstedt

* 6,5% Rendite * Faktor 15 * 153m² * 5-Zimmer * inklusive Stellplatz & Riesenterrasse

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren
Itzehoe

Charmante Stadtvilla mit historischem Flair – Eine Gelegenheit für Liebhaber und Investoren

* * * * G O L D G R U B E * * * * sucht aktiven Bäckermeister!
Hohenlockstedt

* * * * G O L D G R U B E * * * * sucht aktiven Bäckermeister!

* 8,6% Rendite * Gastronomiefläche in TOP-Lage!
Hohenlockstedt

* 8,6% Rendite * Gastronomiefläche in TOP-Lage!

* 9% Rendite * Das rechnet sich * Zinshaus mit 2 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in geschäftlicher Bestlage!
Hohenlockstedt

* 9% Rendite * Das rechnet sich * Zinshaus mit 2 Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit in geschäftlicher Bestlage!

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus
Itzehoe

5% Rendite * 3 Wohnungen im Mehrfamilienhaus

Alle Wirtschafts.Immobilien anzeigen