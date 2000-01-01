G O L D G R U B E * * * * sucht aktiven Bäckermeister!

Diese einmalige Immobilie bietet hervorragende Möglichkeiten für einen engagierten Bäckermeister mit Unternehmergeist. Im Erdgeschoss wird derzeit ein bekanntes und äußerst erfolgreiches Café mit eigener Backstube betrieben. Über viele Jahre hat sich hier eine große und treue Stammkundschaft aufgebaut, zusätzlich sorgen mehrere Großkunden für eine konstant sehr gute Auftragslage und stabile Umsätze. Für einen Bäckermeister bietet sich hier die ideale Chance, die eigene Existenz aufzubauen und einen bereits hervorragend laufenden Betrieb weiterzuführen. Die vorhandene Infrastruktur und der ausgezeichnete Ruf machen dieses Objekt zu einer echten Gelegenheit für alle, die sofort durchstarten möchten. Das komplette Bäckereiinventar kann für 50000 Verhandlungsbasis übernommen werden, sodass beste Voraussetzungen vorhanden sind, um ohne großen Aufwand in den laufenden Betrieb einzusteigen und direkt von der bestehenden Kundschaft zu profitieren. Das Café bietet rund 40 Sitzplätze im Innenbereich und verfügt zusätzlich über eine großzügige Außenterrasse mit Platz für bis zu 100 Gäste. Für Kunden stehen außerdem 6 Parkplätze direkt am Objekt zur Verfügung, was den Standort zusätzlich attraktiv macht. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit und sichern Sie sich eine echte Goldgrube mit großem Potenzial. Greifen Sie schnell zu und verwirklichen Sie Ihren Traum vom eigenen erfolgreichen Café und Bäckereibetrieb.

Ausstattung

Extras

- werbewirksame Lage

- Bushaltestelle Vis a Vis

- bis zu 100 Außensitzplätze

- bis zu 40 Plätze im Café

- 6 Kundenparkplätze

- Kupfervordach 2019 NEU

- große Sonnenmarkise

- Pelletheizung 2012 NEU

- u.v.m.

Lagebeschreibung

Attraktive Geschäftsadresse in Hohenlockstedt mit hoher Frequenz Dieser Standort in Hohenlockstedt überzeugt durch seine lebendige, zentrale Lage und bietet ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche gewerbliche Nutzung. In einem urban geprägten Umfeld mit guter Infrastruktur profitieren Unternehmen von kurzen Wegen zu Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangeboten und einer gewachsenen Nachbarschaft mit regelmäßiger Besucherfrequenz. Durch die zentrale Position im Ort entsteht ein stetiger Strom an Laufkundschaft. Anwohner, Besucher sowie Pendler aus dem direkten Umfeld sorgen täglich für Bewegung in der Umgebung und schaffen ein attraktives Kundenpotenzial für Gewerbetreibende. Die sehr gute Verkehrsanbindung sorgt zusätzlich für eine komfortable Erreichbarkeit aus dem gesamten Umfeld. Sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind umliegende Orte und Städte schnell erreichbar. Dadurch entsteht ein Standort, der nicht nur von der lokalen Nachbarschaft, sondern auch von Besuchern aus der Region profitieren kann. Besonders für eine Bäckerei bietet die Lage hervorragende Voraussetzungen. Die Kombination aus guter Sichtbarkeit, zentraler Lage und einer großen Anzahl an Laufkundschaft schafft optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft. Auch die Freizeitqualität der Umgebung trägt zur Attraktivität des Standortes bei. Der nahegelegene Lohmühlenteich ist ein beliebtes Ausflugsziel und lädt besonders in den warmen Monaten zum Baden, Entspannen und Verweilen ein. Solche Naherholungsangebote steigern zusätzlich die Aufenthaltsqualität im Ort und bringen weitere Besucher in die Umgebung. Insgesamt bietet dieser Standort eine attraktive Geschäftsadresse in einem lebendigen Umfeld mit guter Infrastruktur, hoher Sichtbarkeit und ausgezeichneten Voraussetzungen für eine erfolgreiche gewerbliche Nutzung.

Sonstiges

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