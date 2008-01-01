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Grabau

Gewerbliche Räumlichkeiten mit Büro in ländlicher Umgebung mit guter Verkehrsanbindung zur A21

Vorderansicht
Eingang Doppeltür
Hausansicht
Hausansicht
rückwärtige Ansicht
Stellplatz Stirnseite
17 weitere Bilder

Objektdaten

  • ImmoID: L2052
  • Ort: Grabau
  • Gesamtfläche: 240 m²
  • Kaltmiete: 720,00 €
  • Nebenkosten: 80,00 €

Anbieter

VReG-Immobilien

Ansprechpartner

Christine Böttger Christine Böttger
Tel.: 0049453150008009
E-Mail schreiben
www.vreg-immo.de

Zur Vermietung steht eine vielseitig nutzbare Gewerbeeinheit in Grabau mit guter Verkehrsanbindung an die A21 sowohl in Richtung Bad Segeberg als auch Bargteheide. Die Kreisstadt Bad Oldesloe befindet sich nur ca. 8 km entfernt. Die Zufahrt zum Objekt erfolgt über eine charakteristische Kopfsteinpflasterauffahrt. Stellplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung.

Die angebotene Fläche befindet sich in einem ehemaligen Kuhstall, der innerhalb eines landwirtschaftlichen Gebäudes zu Lager- und Büroflächen umgebaut wurde. Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 240 m² und verteilt sich auf Lagerflächen, Büroräume, einen Abstellraum sowie ein WC mit Dusche. Die Einheit eignet sich ideal für Lager, Handwerksbetriebe, Werkstattnutzung oder kleingewerbliche Dienstleistungen.

Das Gebäude wurde in massiver Bauweise errichtet und präsentiert sich als klassischer Rotklinkerbau. Der Betonfußboden bietet eine robuste und pflegeleichte Grundlage für unterschiedlichste gewerbliche Nutzungen. Die Kunststofffenster mit Doppelverglasung sorgen für gute Lichtverhältnisse und eine solide Wärmedämmung. Eine große Holztür ermöglicht eine praktische Anlieferung und Nutzung der Lagerflächen.
Im Innenbereich sind die Wände weiß gestrichen. Die Decken bestehen aus einer Holzbalkenlage mit weiß gestrichenen Heraklithplatten und vermitteln einen funktionalen, gepflegten Eindruck.

Eckdaten
Nutzfläche: ca. 240 m²
Aufteilung: Lagerflächen, Büro, Abstellraum, WC mit Dusche
Stellplätze direkt am Gebäude vorhanden
Gute Anbindung an die A21/Auffahrt Nord ca. 6 kam entfernt.
Ca. 8 km bis zur Kreisstadt Bad Oldesloe

Mietkonditionen
Miete: 720,00 € inkl. gesetzlicher MwSt.
Nebenkostenvorauszahlung: 80,00 € monatlich
Die Gewerbefläche bietet eine funktionale Kombination aus Lager- und Büronutzung in verkehrsgünstiger Lage und eignet sich für verschiedene gewerbliche Einsatzmöglichkeiten.

Lagebeschreibung

Grabau ist eine Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein und liegt zwischen Bad Oldesloe und Hamburg. Der Ort bietet ruhige Wohnlagen in ländlicher Umgebung sowie die Nähe zu Wäldern, Feldern und dem Grabauer See. Historische Gutshofanlagen und das denkmalgeschützte Herrenhaus prägen das Ortsbild. Die nahegelegene Kreisstadt Bad Oldesloe bietet Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Ärzte sowie einen Bahnanschluss Richtung Hamburg und Lübeck. Besonders hervorzuheben ist die gute Verkehrsanbindung über die Autobahnen A21 und A1, wodurch Hamburg, Lübeck und die Ostseeküste schnell erreichbar sind. Ergänzt wird die Infrastruktur durch eine Busanbindung im HVV-Netz mit Verbindungen unter anderem in Richtung Bad Oldesloe und umliegende Gemeinden.
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