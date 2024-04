Veröffentlicht am 17.04.2024

Kiel (em) Auf der weltweit wichtigsten Industriemesse in Hannover ist der echte Norden erneut mit einem Gemeinschaftsstand vertreten, der zwei der bedeutendsten Zukunftsthemen vereinigt. Unter dem Motto „Wo Energie und KI zusammenarbeiten für eine nachhaltige Zukunft“ präsentieren insgesamt 13 Unternehmen und Institutionen aus Schleswig-Holstein Technologien, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Schwerpunkte Nachhaltige Energie und Künstliche Intelligenz (KI). Organisiert wird der gemeinsame Auftritt in Halle 12, Stand B43 von der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH).

Die diesjährige Hannover Messe findet vom 22. bis zum 26.April 2024 statt. Dann zeigen rund 4.000 internationale Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie Energiewirtschaft, wie Elektrifizierung, Digitalisierung und Automation zu industrieller Klimaneutralität beitragen können. Mit den Top-Trends CO2-neutrale Produktion, Energie 4.0 sowie KI und Maschinelles Lernen stehen dabei genau die Themen im Fokus, die auch am schleswig-holsteinischen Gemeinschaftsstand die Hauptrolle spielen.

An den ersten vier Messetagen erwartet Besucherinnen und Besucher am Schleswig-Holstein-Gemeinschaftsstand in Halle 12, Stand B43 ein abwechslungsreiches Programm aus praxisnahen Vorträgen, prominent besetzten Talkrunden und Podiumsdiskussionen sowie dem traditionellen „Get-together“ am 23. April ab 16:30 Uhr.

Am 22. April wird Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen zunächst ab 10:05 Uhr gemeinsam mit WTSH-Geschäftsführer Dr. Hinrich Habeck den Gemeinschaftsstand eröffnen. Im Anschluss nimmt er als Namensgeber ab 11:30 Uhr an der Talkrunde „Wirtschafts- und Energie-Hygge mit Minister Madsen“ teil.

Bei einem Besuch am 22. April wird sich auch Digitalisierungsminister Dirk Schrödter von Qualität und Bandbreite der vorgestellten Konzepte, Technologien und Dienstleistungen am Schleswig-Holstein Gemeinschaftsstand überzeugen.