Veröffentlicht am 26.04.2024

KIEL. In der konstituierenden Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel am 25. April 2024 wurde der Kieler Unternehmer Knud Hansen einstimmig im Präsidentenamt bestätigt. Neben ihm wurden vier Vizepräsidenten gewählt. Die Vollversammlung – in der rund zwei Drittel der Mitglieder erstmalig vertreten sind – entschied, eine Hälfte des Präsidiums unbesetzt zu lassen und in den kommenden Monaten mit neuen Gesichtern und Ideen zu besetzen.

Zu Beginn des Jahres 2024 wählten die 70.000 Mitgliedsunternehmen für fünf Jahre ihre neue Vollversammlung. 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen, Betriebsgrößen und Regionen des Kammerbezirks bilden ab sofort das „Parlament der Wirtschaft“. An dessen Spitze wurde zum zweiten Mal Knud Hansen als IHK-Präsident gewählt. Neben stationären Sportgeschäften betreibt der Kieler Unternehmer mehrere Online-Shops. Hansen verfügt über große Erfahrungen in der Wirtschaft und im Ehrenamt bei der IHK, im Handelsverband sowie bei INTERSPORT Deutschland. Verheiratet und Vater von fünf Kindern, gehört er seit mehr als zwei Jahrzehnten der IHK-Vollversammlung an.

Hansen skizzierte die Herausforderungen der kommenden Amtsperiode: „Die Krisen der letzten Jahre haben unterstrichen, wie wichtig es ist, permanent auf optimale wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen hinzuwirken. Zwei von drei Firmen bei uns im Land sind aktuell unzufrieden mit den Gegebenheiten. Das müssen wir dringend verbessern und Standortbedingungen schaffen, die mehr Ansiedlungen als Abwanderungen auslösen. Als IHK am Sitz der Landesregierung sehen wir uns im Kurs bestätigt, im Namen unserer Mitglieder aktiv und lautstark politische Interessenvertretung zu betreiben.“ Hansen sieht Schwerpunkte der IHK-Arbeit in der Transformation hin zum klimaneutralen Industrieland, im Infrastrukturausbau, im Erhalt der Innovationsfähigkeit sowie im Entgegenwirken des Fachkräftemangels. Darüber hinaus sei es wichtig, den Unternehmen Freiheiten zurückzugeben und Bürokratie zielführend zu gestalten.

60 Gewählte wurden während der konstituierenden Sitzung als Vollversammlungsmitglieder vereidigt und repräsentieren die Branchen im Kammerbezirk. Sie bestimmen die wirtschaftspolitische Ausrichtung der IHK und treffen Entscheidungen zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts, einschließlich der Festlegung des IHK-Haushalts und der Beiträge. Die Vollversammlung wählte zudem vier Vizepräsidenten aus ihrer Mitte, die zusammen mit Hansen die vielfältigen Branchen und Regionen des Kammerbezirks repräsentieren: Andreas Alexander Eule (WALTERWERK KIEL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft), Björn Petersen (John Spiering GmbH & Co.KG), Tillmann Schütt (Gebr. Schütt KG (GmbH & Co.) sowie Klaus-Hinrich Vater (Vater Holding GmbH).