Veröffentlicht am 25.09.2024

KIEL. Die Landesinitiative "WIDA – Women In Digital Areas" vereint und vernetzt Frauen in Schleswig-Holstein, die sich für die Digitalisierung begeistern. Digitalisierungsminister Dirk Schrödter ist Schirmherr der Initiative und begrüßte heute (am 24. September) im Rahmen einer feierlichen Auftaktveranstaltung in Kiel die 50 Frauen des 4. WIDA-Jahrgangs.

"Die digitale Transformation in Schleswig-Holstein geht mit großen Schritten voran. Um weiterhin eine erfolgreiche digitale Vorreiterregion sein zu können, brauchen wir noch mehr Frauen, die ihre Perspektiven einbringen sowie aktiv und führend mitgestalten", sagte Digitalisierungsminister Dirk Schrödter. "Ein wichtiges Projekt auf diesem Weg ist die Landesinitiative WIDA. Die Women in Digital Areas setzen Zeichen, sind Vorbilder und zeigen, dass Frauen die digitale Welt mindestens genauso prägen können wie Männer."

Die Teilnehmerinnen des anderthalbjährigen Programms nehmen an Workshops, Vorträgen und Unternehmensbesuchen teil. An ihrer Seite stehen während dieser Zeit Patinnen und Paten aus namhaften Unternehmen Schleswig-Holsteins. Die Frauen haben die Möglichkeit, ein Netzwerk in der Digitalbranche auf- und ausbauen sowie die Digitalisierung in Schleswig-Holstein aktiv mitzugestalten.

Bei der Auftaktveranstaltung verdeutlichte Minister Schrödter, dass es innerhalb der digitalen Transformation eine wichtige Aufgabe sei, den Einfluss von Frauen weiter zu stärken. Dies beginne in Schulen und Universitäten, wo junge Frauen für MINT-Fächer begeistert werden müssten, und setze sich in Unternehmen mit der Förderung einer Kultur der Offenheit und Chancengleichheit fort, damit Frauen in Führungspositionen aufsteigen und ihre Ideen einbringen können.

"Bei WIDA geht es um mehr als technische Fähigkeiten", sagte Schrödter. "Die Landesinitiative bringt Frauen zusammen, die in der digitalen Welt aktiv sind oder es werden möchten. Dieses Projekt fördert den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Hier entsteht ein Netzwerk, das langfristig der Digitalisierung in Schleswig-Holstein eine starke weibliche Stimme gibt."