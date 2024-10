Veröffentlicht am 01.10.2024

Neumünster (em) Erfolgreich bestanden – das können in diesem Jahr 145 Absolventinnen und Absolventen der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) von sich sagen. In Neumünster haben sie auf der zentralen Verabschiedungsfeier der Hochschule Ende September in den Holstenhallen ihre Bachelor-Studienabschlüsse entgegennehmen können. In den vergangenen drei Jahren absolvierten sie ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der Wirtschaftsinformatik in Kiel, Lübeck und Flensburg. Zeitgleich kombinierten sie ihr Studium mit einer Ausbildung in einem Unternehmen, so dass sich Studien- und Praxisphasen im Betrieb abwechselten.

Bereits 1974 hatte die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein ihre Berufsakademie gegründet und die ersten dualen Studiengänge im Land angeboten. In 2018 wurde der Wandel zur DHSH als staatlich anerkannte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Trägerschaft der Wirtschaftsakademie vollzogen. „Damit können wir auf 50 Jahre duales Studium in Schleswig-Holstein zurückblicken“, so DHSH-Präsident Prof. Dr. Martin Reckenfelderbäumer.

Eine Erfolgsgeschichte, die auch im Jubiläumsjahr ihre Fortsetzung findet, so der Hochschulpräsident. „Das duale Studium ist gefragter denn je. Wir werden zum Wintersemester nicht nur mit den höchsten Neueinschreibungen der letzten 25 Jahre starten, sondern nach der Premiere in 2024 auch in diesem Jahr mit unserem dualen Studiengang Soziale Arbeit sowie erstmals unserem neuen Studiengang Software Engineering beginnen.“, berichtet Reckenfelderbäumer.

Für die Festrede vor den über 700 Gästen in den Holstenhallen konnte Lisa Behn von der Waldemar Behn GmbH aus Eckernförde gewonnen werden, die aktuell in die Leitung des Familienunternehmens einsteigt. Sie selbst hatte ihren beruflichen Weg mit einem dualen Studium am Lübecker Studienstandort begründet.

Vor der Übergabe der Bachelor-Urkunden an die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen wurden die Besten der jeweiligen Studiengänge und Studiengruppen ausgezeichnet: Finnja Seipelt von der A-ROSA Resort GmbH absolvierte mit einem Notendurchschnitt von 1,49 als beste Betriebswirtin ihren Studiengang in Lübeck, Anna Lena Bichel von der CITTI Handelsgesellschaft punktete mit einer Note von 1,43 als beste Betriebswirtin in Kiel und Laura Thießen beendete ihr duales BWL-Studium bei den Stadtwerken Heide mit 1,38 als Beste der Flensburger Studiengruppen.

Besonderen Applaus gab es für James Anglim von Dataport: Seinen dualen Studiengang Wirtschaftsinformatik schloss er mit einem Notendurchschnitt von 1,30 als bester Wirtschaftsinformatiker und damit zugleich auch als landesweit Jahrgangsbester der DHSH im Jubiläumsjahr ab.

Weitere Informationen zur Dualen Hochschule Schleswig-Holstein unter www.dhsh.de.

Foto: Erfolgreich bestanden - die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der DHSH aus Kiel, Lübeck und Flensburg