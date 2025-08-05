Veröffentlicht am 05.08.2025

Neumünster, Ausbildung, Fortbildung, Fachkraft. Doch Karrieren starten oft mit der Orientierungsphase. Hierbei bietet ein Praktikum den idealen Einstieg um Rollen, Tätigkeiten, Perspektiven und das zukünftige Kollegium kennenzulernen. Schleswig-Holstein startet eine zentrale Plattform, um einen besseren Überblick über freie Plätze im Bundesland zu bieten. Gabriele Rau vom Bildungsministerium Schleswig-Holstein präsentierte auf einem Netzwerktreffen die neue Landesseite PraktikumSH. Die digitale Plattform soll dem aktuellen und künftigen Fachkräftemangel in der Region entgegenwirken.

„Mit PraktikumSH ergänzen wir die bestehenden dezentralen Initiativen im Land“, erklärt Gabriele Rau. Ziel ist es, junge Talente frühzeitig für regionale Unternehmen zu begeistern und Karriereperspektiven in Schleswig-Holstein zu schaffen. Praktika bieten eine Chance, Unternehmen und potenzielle Fachkräfte optimal in den ersten Kontakt zu bringen.

Schülerinnen, Schüler und Studierende können nun die gesamte Branchenvielfalt im Bundesland überblicken. Anschließend leitet die Plattform Interessierte auf die regionalen Seiten weiter. Hier finden sie zusätzliche Informationen und Kontakte. Gabriele Rau betont: „Bereits heute sind über 6.000 Stellen auf der Seite abrufbar.“ Die Veranstaltung vereine regionale Netzwerkpartner, um Strategien zur Nachwuchsgewinnung zu bündeln.

Ab sofort präsentiert die Landesseite PraktikumSH Praktikumsangebote zentral und übersichtlich, um den Fachkräftemangel aktiv zu bekämpfen.

Heute in Neumünster trafen sich die Verantwortlichen für die Praktikumsbörsen aus dem Land Schleswig-Holstein und fanden gemeinsam neue Wege zur Verbreitung der Praktikumsbörsen bei Unternehmen und bei Schülern und Schülerinnen.

Dies sind die Links zu den einzelnen Börsen:

Praktikum KielRegion und Neumünster: www.praktikum-kielregion-neumuenster.de

Praktikum Flensburg Schleswig: www.praktikum-flsl.de

Praktikum Westküste: www.praktikum-westkueste.de

Praktikum: Hansebelt www.praktikum-hansebelt.de

Foto: Ansprechpersonen der regionalen Praktikumsbörsen in Schleswig-Holstein sowie der Plattform PraktikumSH.de