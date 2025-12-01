Veröffentlicht am 01.12.2025

Neumünster„Im Monat vor dem Jahreswechsel stellt sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Mittelholstein im Vergleich zum Oktober nahezu unverändert dar. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist erneut leicht gesunken. Die Unternehmen warten weiter ab. Das beginnende Weihnachtsgeschäft hat noch kaum Einfluss auf die Zahl der Angebote für sozialversicherungspflichtige Stellen. Sie verharrt auf dem Niveau des Vormonats liegt aber etwas über dem Wert aus November 2024.

Die verhaltene konjunkturelle Entwicklung, Auswirkungen geopolitischer Herausforderungen und das durch das gestiegene Preisniveau veränderte Kaufverhalten bedingen aktuell die Zurückhaltung und verringern die Dynamik am Arbeitsmarkt. Wer seinen Arbeitsplatz verliert, hat es schwerer, schnell wieder etwas Neues zu finden“, kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im November 10542 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 108 weniger als im Oktober (minus 1,0 Prozent) und 165 mehr als ein Jahr zuvor (plus 1,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Oktober 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,4 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im November 735 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 90 weniger als im Oktober und 90 weniger als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 634 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 89 weniger als im Oktober und 18 weniger als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im November 3.649 Personen – 31 weniger als im Oktober (minus 0,8 Prozent) und 175 mehr als vor einem Jahr (plus 5,0 Prozent).

Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Oktober 6.893 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 77 weniger als im Oktober (minus 1,1 Prozent) und zehn weniger als vor einem Jahr (minus 0,1 Prozent).

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im November 489 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 14 mehr als im Oktober (plus 2,9 Prozent) und 46 mehr als vor einem Jahr (minus 10,4 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im November aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, des Handels, der Zeitarbeit und des Öffentlichen Dienstes.

In der Stadt Neumünster

• sind im November 3.714 Menschen arbeitslos gemeldet – 35 weniger als im Oktober (minus 0,9 Prozent) und 60 mehr als vor einem Jahr (plus 1,6 Prozent),

• beträgt die Arbeitslosenquote im November wie im Vorjahr 8,3 Prozent. Im Oktober lag sie bei lag sie bei 8,4 Prozent.

• wurden dem gAG-S im November 167 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen ge-meldet – 12 mehr als im Oktober (plus 7,7 Prozent) und 58 mehr als vor einem Jahr (plus 53,2 Prozent).