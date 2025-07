Veröffentlicht am 31.07.2025

Zum dritten Mal tauschten sich Makler:innen und Projektentwickler:innen mit der Wirtschaftsagentur Neumünster über die lokale Immobilienwirtschaft aus. Marek Frank, von der Wirtschaftsagentur Neumünster skizzierte die Vision und das Arbeitsfeld der interkommunalen Kooperation NORDGATE.

„NORDGATE ist das Tor zur Metropolregion Hamburg und das Aushängeschild unserer Wirtschaftsregion“, erklärte Marek Frank, Projektleiter Unternehmensservice bei der Wirtschaftsagentur. Sechs Kommunen an der A7 bieten Ihnen Gewerbeflächen in bester Lage – mit perfekter Anbindung an den Hamburg Airport und den Hafen Hamburg, erstklassiger Infrastruktur und umfassender Beratung. Marek Frank betonte: „Seit über 15 Jahren arbeiten wir vertrauensvoll zusammen. Diese Arbeit wäre ohne das lokale Netzwerk der Immobilienwirtschaft schlicht undenkbar. Sie bilden das privatwirtschaftliche Rückgrat unserer Wirtschaftsstandorte.“

Im Anschluss beleuchtete Markus Metzler das Thema Nachverdichtung in Gewerbegebieten und zeigte anhand konkreter Beispiele aktuelle Flächenbedarfe auf, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Wo liegen die Chancen, neuen Unternehmen in Neumünster eine Heimat zu bieten und bestehenden Betrieben Expansionsflächen abseits der „grünen Wiese“ zu schaffen? „Hier sind wir auf die Expertise der Makler:innen und Projektentwickler:innen angewiesen“, so Metzler.

Den Abend rundete ein Einblick in die Ergebnisse der Innenstadtbefragung im Rahmen des Leerstandsmanagements ab.

Das Fazit? Die Zeit reichte nicht aus, um alle Themen ausführlich zu besprechen. Deshalb planen wir ein baldiges Wiedersehen.

Foto: ©Wirtschaftsagentur Neumünster