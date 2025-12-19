Veröffentlicht am 19.12.2025

Neumünster – Das Designer Outlet Neumünster wechselt den Besitzer: Die amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft TPG (Texas Pacific Group) hat das beliebte Einkaufszentrum übernommen. Nach Zustimmung des Bundeskartellamts und gab nun auch die Ratsversammlung von Neumünster grünes Licht.

Notwendig geworden war die Zustimmung, da unter dem damaligen Oberbürgermeister Unterlehberg eine Klausel in den Vertrag aufgenommen worden war, dass die Stadt Neumünster bei einem Weiterverkauf des Grundstücks zustimmen muss

In dem 2012 eröffneten DOC gibt es derzeit ca. 130 Geschäfte und Gastronomie. Was der Verkauf für das DOC bedeutet ist derzeit noch unklar