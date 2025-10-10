Veröffentlicht am 10.10.2025

Wie gelingt es, Digitalisierung verständlich, praxisnah und zukunftsorientiert in der Region zu verankern? Die Antwort liefert der Digital Learning Campus (DLC), der am 17. Oktober 2025 im LOG-IN Gründerzentrum, Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH eröffnet wird und Menschen, Technologien und Ideen zusammenbringt.



In einem kompakten Veranstaltungsprogramm erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in das Projekt, seine regionalen Partner und seine Möglichkeiten:

kostenfreie Weiterbildungsangebote zu aktuellen Themen in den Themengebieten Künstliche Intelligenz und digitale Technologien

neue Lernformate, die Berufstätige, Unternehmen, Bildungsakteure und interessierte Menschen gleichermaßen ansprechen

ein Ort der Vernetzung – vor Ort, digital und praxisnah

“Nutzen Sie die Gelegenheit, mitzugestalten, wie Lernen in Schleswig-Holstein künftig gedacht wird. Lernen Sie die Köpfe hinter dem Projekt kennen, entdecken Sie die Räumlichkeiten – und erleben Sie Virtual Reality Anwendungen in der Begleitausstellung.”



Digital Learning Campus Neumünster im LOG-IN

17. Oktober 2025 | 15:00 – 16:30 Uhr

Einlass ab 14:30 Uhr

LOG-IN Gründerzentrum, Memellandstraße 2, 24537 Neumünster

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.dlc.sh. Anmeldung: info@wa-nms.de



Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der IHK-Geschäftsstelle Neumünster und dem Unternehmensverband Mittelholstein e. V. durchgeführt.