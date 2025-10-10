Wie gelingt es, Digitalisierung verständlich, praxisnah und zukunftsorientiert in der Region zu verankern? Die Antwort liefert der Digital Learning Campus (DLC), der am 17. Oktober 2025 im LOG-IN Gründerzentrum, Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH eröffnet wird und Menschen, Technologien und Ideen zusammenbringt.
In einem kompakten Veranstaltungsprogramm erhalten die Teilnehmer spannende Einblicke in das Projekt, seine regionalen Partner und seine Möglichkeiten:
- kostenfreie Weiterbildungsangebote zu aktuellen Themen in den Themengebieten Künstliche Intelligenz und digitale Technologien
- neue Lernformate, die Berufstätige, Unternehmen, Bildungsakteure und interessierte Menschen gleichermaßen ansprechen
- ein Ort der Vernetzung – vor Ort, digital und praxisnah
“Nutzen Sie die Gelegenheit, mitzugestalten, wie Lernen in Schleswig-Holstein künftig gedacht wird. Lernen Sie die Köpfe hinter dem Projekt kennen, entdecken Sie die Räumlichkeiten – und erleben Sie Virtual Reality Anwendungen in der Begleitausstellung.”
Digital Learning Campus Neumünster im LOG-IN
17. Oktober 2025 | 15:00 – 16:30 Uhr
Einlass ab 14:30 Uhr
LOG-IN Gründerzentrum, Memellandstraße 2, 24537 Neumünster
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.dlc.sh. Anmeldung: info@wa-nms.de
Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der IHK-Geschäftsstelle Neumünster und dem Unternehmensverband Mittelholstein e. V. durchgeführt.