Neumünster. Innovativer Start ins neue Jahr im Log-In-Gründerzentrum Neumünster. Zum vierten Mal nach 2023, 2024 und 2025 verbindet die Logistik Initiative Schleswig-Holstein zum Jahresauftakt innovative Startups und Innovations-Ökosysteme mit etablierten Unternehmen in Schleswig-Holstein bei einem einzigartigen Netzwerkevent. Dieses Event ist eine Kooperationsveranstaltung von verschiedenen Wirtschaftsverbänden und Institutionen aus Schleswig-Holstein.

Gateway49, Digital Hub Logistics Hamburg und LOG-In Gründerzentrum Neumünster unterstützen Startups dabei, schnell erfolgreich auf den Markt zu gehen. Das Ziel der Programme ist es, Gründerinnen und Gründern mit innovativen Geschäftsmodellen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Während der Logistics Innovation Pitch Night stellen sich diese Institutionen und einige Ihrer Startups vor - drum herum bleibt ausreichend Raum zum Netzwerken.

Digital Hub Logistics & Commerce (Aileen Schmuck / Head of Open Innovation & Ecosystems) Die Digital Hub Logistics & Commerce GmbH ist einer von aktuell 25 Hubs der Digital Hub Initiative des Bundesministeriums. Mit 28 Corporate Partnern entlang der Supply Chain und über 100 Startups und Scale-Ups verbindet das Innovationsökosystem Problem Owner und Innovatoren, um die Logistik- und Handelsbranche zukunftsrobust durch Venture Clienting und Open Innovation Formate aufzustellen.

GATEWAY49 / de:hub Renewable Energy (Stefan Stengel, Programm-Manager & Elisabeth Wenzel, Satelliten-Koordination) GATEWAY49 ist der StartUp-Accelerator in Schleswig-Holstein mit dem Ziel, Gründungen und Innovationen zu fördern und die StartUp-Szene in Schleswig-Holstein nachhaltig voranzubringen. Bis zu zehn Early Stage Teams und fünf Later Stage Teams werden dazu durch ein strukturiertes 9-monatiges Coaching- & Mentoring-Programm möglichst nah an die Marktreife herangeführt. GATEWAY49 ist seit 2024 offizieller de:hub für Erneuerbare Energien im Rahmen der bundesweiten de:hub Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. An 25 miteinander vernetzten Standorten arbeiten bundesweit etablierte Unternehmen mit Innovationspartnern aus Gründerszene und Wissenschaft zusammen.

IO-Dynamics (Johann Olsen / CEO) aus Flensburg bietet eine intelligente Ladelösung für Elektrofahrzeuge, die betriebliche E-Mobilität einfacher, effizienter und nachhaltiger macht. Success-Story von Voigt-Logistik und IO-Dynamics: Elektrifizierung, die sich rechnet: E-Lkw-Flotten mit Smart Charging wirtschaftlich betreiben – am Beispiel Voigt-Logistik. Präsentation von Holger Matzen und Johann Olsen.

Bonisoft (Maximilian Hunfeld / Founder & CEO) Bonisoft digitalisiert leistungsbasierte Bonussysteme in der Logistik– mit Fokus auf Motivation, Wertschätzung & Produktivität. Herausforderung: Bonussysteme existieren oft, sind aber nicht digitalisiert & basieren auf Bauchgefühl statt Daten. Ansatz: Bestandsaufnahme, Identifikation von Pain Points mit den Operativen Leitungen & Umsetzung über Punktesystem in integrierten Benefitshops (z.B. Belonio)

CO2OPT GmbH (Frank Seeger / Co-Founder & CEO) CO2OPT optimiert das Reifenmanagement von Fuhrparks mithilfe von KI und Telemetriedaten – dadurch helfen sie Speditionen, Spritkosten und CO₂‑Emissionen um bis zu ~10 % zu senken. Die präventive Sicherheitslösung von KONVOI aus Hamburg bietet alles, was für LKW-Trailer nötig ist, um Diebstähle, Schäden, mangelnde Transparenz und Ineffizienzen im Fuhrpark durch umfassende Datenanalysen effektiv zu bewältigen.

BAREWAYS aus Lübeck bietet innovative Navigationslösungen mit hochwertigen Karten und Routenplanung für sicheres Reisen, E-Mobilität und Flottenmanagement – individuell angepasst an Ihre Marke.

NonoxxPro (Matthias Behrens / Geschäftsführer) Ihr Partner für intelligente Ladelösungen. Unsere maßgeschneiderten Komplettlösungen helfen Ihnen, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu optimieren und eine nahtlose und zuverlässige Ladeerfahrung für Ihre Kundinnen und Kunden, Gäste oder Mitarbeitenden zu bieten.

146. Treffen der BVL Regionalgruppe Schleswig-Holstein

am 15.01.2026 ab 17:00 Uhr

im LOG-IN Gründerzentrum in Neumünster.

Das Thema der Veranstaltung lautet “Logistics Innovation Pitch Night in Neumünster”

Geplanter Ablauf:17:00 - 17:30 Uhr

Ankommen & Networking bei Drinks & Snacks

17:30 - 17:45 Uhr

Begrüßung Jan-Ferdinand Lühmann, Sprecher der BVL Regionalgruppe Schleswig-Holstein, Head of Interlocking, DACHSER SE

17:45 - 18:15 Uhr

Elevator Pitches Innovationsökosysteme: GATEWAY49 Lübeck + Digital Hub Logistics & Commerce Hamburg + LOG-IN Gründerzentrum Neumünster

18:15 - 19:15 Uhr

Startup Pitch Session (jeweils 10 min Pitch + 5 min Q&A)

19:15 - 20:00 Uhr

Networking bei Drinks & Snacks

Die Teilnehmerzahl dieser Veranstaltung ist auf 120 Teilnehmer begrenzt. Veranstalter:Bundesvereinigung Logistik (BVL) e.V. /Logistik Initiative Schleswig-Holstein