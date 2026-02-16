Neumünster. Am 16. April 2026 lädt die Logistik, Deutschlands drittgrößter Wirtschaftsbereich, erneut zum Dialog ein. Zum 19. Mal öffnen Unternehmen, Organisationen und Institute ihre Türen, um die Leistungsfähigkeit der Logistik zu demonstrieren. In Neumünster organisiert das Future Fuels Cluster den bundesweiten Aktionstag.
Von 12:00 bis 16:00 Uhr widmet sich der Tag der Logistik im Holstenhallen Congress Center Schleswig-Holstein neuen Antrieben und ihrem Einfluss auf das operative Geschäft. Es wird der aktuelle Stromrausch in der Logistik beleuchtet und ein Praxis-Check durchgeführt. Im Fokus stehen die Elektrifizierung von Flotten und Depots, erfolgreiche Praxisbeispiele und der Einsatz von Wasserstoff im Schwerlastverkehr.