Veröffentlicht am 30.01.2026

Neumünster. Auf ihrer Mitgliederversammlung haben die Mitglieder der Wirtschaftsrat-Sektion Neumünster Jan Osterloh zu ihrem neuen Sprecher gewählt. Der Steuerberater und Rechtsanwalt folgt damit Holger Bajorat, der nach 20 Jahren im Amt nicht erneut zur Wahl angetreten war und zum Dank für sein Engagement zum Ehrenvorsitzenden der Sektion gewählt wurde.

Jan Osterloh, Jahrgang 1964, ist seit 1999 selbstständig tätig – zunächst in einer Sozietät und seit 2017 in einer eigenen Einzelpraxis. Er verfügt damit über nahezu 30 Jahre unternehmerische Erfahrung sowie umfassende Expertise in steuer- und wirtschaftspolitischen Fragestellungen. Heute beschäftigt seine Kanzlei an den Standorten Bordesholm und Kiel mehr als 40 Mitarbeiter. Dem Wirtschaftsrat der CDU e.V. gehört Osterloh seit 2010 an. In der Sektion Neumünster engagierte er sich bereits seit vielen Jahren als stellvertretender Sektionssprecher.

Nach seiner Wahl erklärte Jan Osterloh: „Unternehmerinnen und Unternehmer stehen in Deutschland wie auch in Europa vor tiefgreifenden Herausforderungen – von Digitalisierung und Energiewende über Fachkräftemangel und Bürokratie bis hin zu wachsendem internationalen Wettbewerbsdruck. Für Schleswig-Holstein und unsere Region Neumünster kommt es entscheidend darauf an, Zukunftstechnologien voranzubringen und den Mittelstand zu stärken, der das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet. Gleichzeitig brauchen wir eine Steuer- und Finanzpolitik, die verlässlich, gerecht und wachstumsfreundlich ist. Nur so sichern wir Arbeitsplätze, fördern Investitionen und verhindern die Abwanderung unserer Leistungsträger. Der Wirtschaftsrat muss dabei eine starke, hörbare Stimme der Unternehmer gegenüber Politik und Verwaltung sein.“

Als weitere Mitglieder des Vorstandes der Sektion wurden erneut gewählt: Dr. Jens Ove Bartram (Leiter Beton-Fertigteilewerk, Dipl.Ing. Friedrich Bartram GmbH & Co. KG) und Matthias Neumann, (Geschäftsführender Gesellschafter, HIB Infra GmbH & Co. KG).

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Tobias Frerck (Geschäftsführer, GISMA Steckverbinder GmbH) und Ute Reiner (Geschäftsführende Gesellschafterin, Hartung GmbH & Co. KG).