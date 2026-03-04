Veröffentlicht am 04.03.2026

Neumünster. Schleswig-Holstein macht sich auf den Weg zum Net Zero Valley – und startet jetzt offiziell in die Bewerbungsphase. Die Net Zero Valley Initiative lädt Interessierte ein, bei dem regionalen Auftakt dabei zu sein, am:

Net Zero Valley Konferenz Schleswig-Holstein

24. März 2026 von 15:00 bis 18:00 Uhr

Holstenhallen Neumünster

Die Veranstaltung bildet den Startschuss für einen landesweiten Prozess. Gemeinsam möchten wir die Chancen, die sich für Unternehmen, Kommunen, regionale Akteure sowie Hochschulen und Forschung eröffnen, diskutieren und die Grundlage für eine starke, breit getragene Bewerbung legen.

Eine offizielle Einladung mit Agenda folgt in den nächsten Tagen.

Was ist ein Net Zero Valley? Ein Net Zero Valley ist eine Modellregion für Netto-Null-Technologien, in der klimaneutrale Industrie, erneuerbare Energien, Innovation und moderne Infrastruktur eng miteinander verzahnt werden. Diese Regionen profitieren von schnelleren Genehmigungsverfahren, priorisiertem Zugang zu EU-Fördermitteln und optimalen Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Es entsteht ein Raum, in dem grüne Energie die Grundlage für neue industrielle Wertschöpfung schafft.