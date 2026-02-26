Veröffentlicht am 26.02.2026

Neumünster. Cyberangriffe beginnen häufig mit Phishing-Mails, manipulierten Links oder Social Engineering. Um das Sicherheitsbewusstsein im Arbeitsalltag zu stärken, lädt die Wirtschaftsagentur Neumünster herzlich zum Vortrag „Im Fadenkreuz der Hacker – Basics der IT-Sicherheit, Hacking, Phishing und Co.“ mit Prof. Andreas Aßmuth (HAW Kiel) ein. Die Veranstaltung findet am Digital Learning Campus Neumünster am 10. März, von 17 bis 19 Uhr, im LOG-IN Gründerzentrum statt.

Lernen Sie IT-Sicherheit nicht nur kennen, sondern erleben Sie sie durch einen Perspektivwechsel in der Rolle des Hackers:

Hacker verstehen: Wer sind Hacker und welche Ziele verfolgen sie? (Black Hats, White Hats, Gray Hats)

Hacking-Verfahren: Erhalten Sie einen Überblick über gängige Techniken wie Network Hacking, Password Hacking, Schadsoftware und Social Engineering

Phishing erkennen: Lernen Sie, wie Phishing funktioniert, insbesondere Spear Phishing, und wie Sie sich davor schützen

Prof. Dr. Aßmuth vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch praktische Tipps und Empfehlungen, um die IT-Sicherheit im Alltag zu verbessern. Erläutert wie persönlichen Daten und Geräte geschützt werden:

Passwortsicherheit: Verstehen, wie Passwörter sicher gespeichert werden (Hashfunktionen) und wie Offline-Angriffe ablaufen

Smartphone-Sicherheit: Erfahren, wie ein Hacker vorgeht, um Ihr Smartphone entsperren und welche Risiken es gibt

Computer-Sicherheit: Erleben, welche Möglichkeiten ein Hacker hat, wenn er Ihren Rechner übernimmt

Schadsoftware: Die Gefahren von Schadsoftware für Smartphones und Tablets erkennen

Egal ob Privatperson, Schüler*in, Student*in, Lehrkraft oder Unternehmer*in - dieser Kurs ist für jede Person geeignet, die ihre digitale Sicherheit erhöhen möchte.