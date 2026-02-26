Neumünster. Cyberangriffe beginnen häufig mit Phishing-Mails, manipulierten Links oder Social Engineering. Um das Sicherheitsbewusstsein im Arbeitsalltag zu stärken, lädt die Wirtschaftsagentur Neumünster herzlich zum Vortrag „Im Fadenkreuz der Hacker – Basics der IT-Sicherheit, Hacking, Phishing und Co.“ mit Prof. Andreas Aßmuth (HAW Kiel) ein. Die Veranstaltung findet am Digital Learning Campus Neumünster am 10. März, von 17 bis 19 Uhr, im LOG-IN Gründerzentrum statt.
Lernen Sie IT-Sicherheit nicht nur kennen, sondern erleben Sie sie durch einen Perspektivwechsel in der Rolle des Hackers:
- Hacker verstehen: Wer sind Hacker und welche Ziele verfolgen sie? (Black Hats, White Hats, Gray Hats)
- Hacking-Verfahren: Erhalten Sie einen Überblick über gängige Techniken wie Network Hacking, Password Hacking, Schadsoftware und Social Engineering
- Phishing erkennen: Lernen Sie, wie Phishing funktioniert, insbesondere Spear Phishing, und wie Sie sich davor schützen
Prof. Dr. Aßmuth vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch praktische Tipps und Empfehlungen, um die IT-Sicherheit im Alltag zu verbessern. Erläutert wie persönlichen Daten und Geräte geschützt werden:
- Passwortsicherheit: Verstehen, wie Passwörter sicher gespeichert werden (Hashfunktionen) und wie Offline-Angriffe ablaufen
- Smartphone-Sicherheit: Erfahren, wie ein Hacker vorgeht, um Ihr Smartphone entsperren und welche Risiken es gibt
- Computer-Sicherheit: Erleben, welche Möglichkeiten ein Hacker hat, wenn er Ihren Rechner übernimmt
- Schadsoftware: Die Gefahren von Schadsoftware für Smartphones und Tablets erkennen
Egal ob Privatperson, Schüler*in, Student*in, Lehrkraft oder Unternehmer*in - dieser Kurs ist für jede Person geeignet, die ihre digitale Sicherheit erhöhen möchte.