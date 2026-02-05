Veröffentlicht am 05.02.2026

Neumünster. Unternehmen, die Nachhaltigkeit und Innovation erfolgreich verbinden, übernehmen Verantwortung für eine unternehmerische Zukunft und stärken zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wie das konkret aussieht, erfahren Unternehmer am 4. März 2026 von 9:30 bis 11:00 Uhr im LOG-IN Gründerzentrum in Neumünster.

Im Mittelpunkt steht der „Nachhaltigkeits-Check“ des Enterprise Europe Network (EEN). Im persönlichen Gespräch werden in diesem Check gemeinsam mit den Unternehmen sowohl die aktuelle Situation analysiert als auch die ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereiche herausgearbeitet, in denen Handlungsbedarf und -potential bestehen. Zusätzlich geben die EU-Förderlotsinnen des EEN bei der IB.SH einen Einblick in die Möglichkeiten direkter EU-Förderung. Anhand konkreter Beispiele zeigen sie, wann und wie EU-Programme auch für kleine Unternehmen attraktiv sein können.

Das Enterprise Europe Network ist das weltweit größte Unterstützungsnetzwerk für kleine und mittelständische Unternehmen mit Kontaktpunkten in ganz Europa und darüber hinaus. Das EEN Team für Schleswig-Holstein bei der IB.SH und der WTSH berät Unternehmen aus allen Branchen kostenfrei vor allem in den Bereichen EU-Förderung, Internationalisierung, Technologietransfer und Nachhaltigkeit.

Anmeldung

Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der IHK-Geschäftsstelle Neumünster und dem Unternehmensverband Mittelholstein e. V. durchgeführt.