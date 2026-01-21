Veröffentlicht am 21.01.2026

Bad Bramstedt. Steigende Energiekosten belasten die Bilanz vieler Unternehmen. Oft wirkt der Weg zu sinnvollen Maßnahmen kompliziert. Was lohnt sich wirklich? Wo soll man anfangen? Ein Teil der Lösung liegt ganz nah: direkt im eigenen Gebäude. Schon kleine Maßnahmen können große Einsparungen bewirken und machen Sie unabhängiger vom Energiemarkt. Auf der gemeinsamen Praxisveranstaltung der Wirtschaftsagentur Neumünster in Bad Bramstedt zeigen NORDGATE und die WTSH GmbH, wo die größten Kostenhebel liegen und wie diese ohne großen Aufwand umgesetzt werden können.

Das Fachforum für Unternehmerinnen und Unternehmer findet am Donnerstag, 19. Februar 2026 von 13.00 bis 16.30 Uhr statt.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Energiefresser identifizieren: Wo lässt sich am meisten einsparen?

Maßnahmen besser bewerten: Was lohnt sich wirklich und was eher nicht?

Umsetzung vereinfachen: Von Quick Wins bis zu mittelfristigen Maßnahmen

Netzwerk und Ansprechpartner: Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern und Fachleuten plus konkrete Anlaufstellen für die nächsten Schritte

Das erwartet Sie:

13:00 – 13:30 Uhr: Ankommen

13:30 – 13:45 Uhr Grußwort Felix Carl, Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt

13:45 – 14:00 Uhr Kurzvorstellung der WTSH-Unterstützungsangebote für Unternehmen mit Micha Heinrichs, Transfer-Hub Klimaneutrales Wirtschaften Schleswig-Holstein

14:00 – 14:30 Uhr Produktionsprozesse und Gebäudetechnik zusammen denken. Wie effiziente Abwärmenutzung Ihre Heizsysteme entlastet mit Bernd Meier, Geschäftsführer bm.e consult

14:30 – 15:00 Uhr Müssen Fenster wirklich immer neu? Durch Modernisierung Energie sparen und Ressourcen schonen mit Robin Burmeister, Geschäftsinhaber Glaserei Manske

15:00 – 15:30 Uhr Wärmepumpen in Industriegebäuden – geht nicht? Geht doch! Sanierung der Gebäudehülle eines Industriegebäudes/Nichtwohngebäudes für die Beheizung mit einer Wärmepumpe mit Lars Höft, Geschäftsführer der Energieberatung SH Lars Höft GmbH & Co.KG

15:30 – 15:45 Uhr Take-aways und Tipps für die nächsten Schritte

15:45 Uhr Netzwerken und persönlicher Austausch

Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Plätze sind begrenzt.

ORT: Bramstedter Schloss, Schlosssaal, Bleeck 16, 24576 Bad Bramstedt