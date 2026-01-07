Veröffentlicht am 07.01.2026

Neumünster. Im Dezember haben sich in Mittelholstein im Vergleich zum Vormonat etwas weniger Men-schen arbeitslos gemeldet. „Im Vergleich zu November hat sich die Zahl der Arbeitslosen nochmals leicht verringert. Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent verharrt diese aber auf gleichem Niveau. Die Unternehmen blieben im Dezember zurückhaltend und meldeten kaum mehr Bedarf an Personal. Dies hat saisonale Gründe. Ursächlich sind aber sicher auch Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung im Spannungsfeld mit geopolitischen Herausforderungen. Für jene, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wird es u.a. auf-grund von Transformationen auf dem Arbeitsmarkt schwieriger eine neue Stelle zu finden. Durch Qualifizierung gelingt die Anpassung an Veränderungen. Arbeitslosigkeit lässt sich leichter beenden und im besten Fall vermeiden,“ kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen. Arbeitslosigkeit Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Dezember 10.504 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 38 weniger als im November (minus 0,4 Prozent) und 161 mehr als ein Jahr zuvor (plus 1,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Vorjahresmonat 5,4 Prozent. Im November lag sie bei 5,5 Prozent. Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Dezember 760 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 25 mehr als im November und 35 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 573 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 61 weniger als im November und 24 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im Dezember 3.743Personen – 94 mehr als im November (plus 2,6 Prozent) und 202 mehr als vor einem Jahr (plus 5,7 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Dezember 6.761 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 132 weniger als im November (minus 1,9 Prozent) und 41 weniger als ein Jahr zuvor (minus 0,6 Prozent).

Stellenangebot Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Dezember 474 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet 15 weniger als im November (minus 3,1 Prozent) und sieben mehr als vor einem Jahr (plus 1,5 Prozent).

Die meisten Stellenangebote kamen im Dezember aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Handel und der öffentlichen Verwaltung.

In der Stadt Neumünster

• sind im Dezember 3.750 Menschen arbeitslos gemeldet – 36 mehr als im November (plus 1,0 Prozent) und 152 mehr als vor einem Jahr (plus 4,2 Prozent), • beträgt die Arbeitslosenquote im Dezember 8,4 Prozent. Im November lag sie bei 8,3 Prozent und vor einem Jahr bei 8,2 Prozent. • wurden dem gAG-S im Dezember 153 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen ge-meldet – 14 weniger als im November (minus 8,4 Prozent) und fünf mehr als vor einem Jahr (plus 3,4 Prozent).