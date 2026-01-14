Veröffentlicht am 14.01.2026

Neumünster. Vom 17. bis 19. April 2026 wird Neumünster erneut zum zentralen Treffpunkt für Jagd, Angeln, Outdoor und Grillen: Die 10. „OUTDOOR jagd & natur” öffnet in den Holstenhallen ihre Tore. Mehr als 200 Aussteller, starke Marken, Mitmachaktionen und ein hochkarätiges Rahmenprogramm machen die Messe zu einer spannenden Plattform für alle Natur- und Outdoorfreunde und Familien gleichermaßen. Gemeinsam mit den Landesjagdverbänden aus Schleswig-Holstein und Hamburg, dem Landesangelverband Schleswig-Holstein sowie Danmarks Jægerforbund steht die Veranstaltung für Austausch, Praxiswissen und ein gemeinsames Ziel: Natur erleben – verantwortungsvoll handeln. Bühne für Wissen, Dialog und Verantwortung Ob Engagement für Artenvielfalt oder eine Balance in der Nutzung heimischer Lebensräume: Die „OUTDOOR jagd & natur” zeigt, wie Naturerlebnis und Naturschutz zusammengehen und Heraus-forderungen gemeinsam gemeistert werden können. Jäger, Angler und Outdoor-Aktive geben Einblick in ihre Tätigkeiten – von Wildtiermonitoring über Biotoppflege bis hin zu nachhaltiger Verantwortung. Die „OUTDOOR jagd & natur” ist eine Messe, die Diskussionen anstößt und Lösungen sichtbar macht.

Jagd: Saisonstart mit Highlights Für Jäger ist die „OUTDOOR jagd & natur” der erste große Treffpunkt des Jahres. Neue Optiken, Waffen und Ausrüstung, grenzüberschreitender Austausch mit dänischen Jagdkollegen und praxisnahe Vorträge stehen im Fokus. Erstmalig ist auch der Landesjagd- & Naturschutzverband Hamburg als Aussteller im Forum vor Ort und begrüßt dort Mitglieder und Interessierte. Angrenzend wird die beeindruckende Trophäenschau des Landesjagdverbandes Schleswig-Holstein präsentiert, die aufzeigt, wie gesund das Wild in Norddeutschland ist. Jagdgebrauchshunde und ihre zahlreichen Einsatzbereiche können sich Besucher in Halle 2 bei mehr als 20 Vereinen anschauen – im direkten Austausch an den Ständen sowie bei den Vorführungen in der Hallenmitte. Weimaraner, Jagd-Beagle und der Bracken-Club sind 2026 neu dabei. Im jagd- und sportlichen Bogenschießen können sich Besucher auf dem gemeinsamen Stand von Danmarks Jægerforbund und des Deutschen Bogenjagd Verbandes ausprobieren. Auch die Falken sind bei der Jagd behilflich und können auf der Messe beim Deutschen Falkenorden bestaunt werden.

Während der Messe findet am Samstag, den 18. April, erneut der schleswig-holsteinische Landesjägertag statt, mit Beteiligung von Ministerpräsident Daniel Günther. Austausch sowie diskutieren und voneinander lernen stehen auch bei den zahlreichen Fachvorträgen und Seminaren im Fokus. Hier geht es z.B. um Möglichkeiten der Jungwildrettung, waffenrechtliche Fachlehrgänge für Jagdausbilder und -prüfer, Gefährdung von Fischbeständen oder Niederwildhege. Regelmäßige Jagdhornbläser-Vorführungen in den Messehallen runden das umfangreiche Angebot für alle Jagdbegeisterten stimmungsvoll ab.

Starker Auftritt rund um die Welt des Angelns Bekannte Gesichter aus der Angelszene sind bei täglichen spannenden Vorträgen auf der Empore im Forum anzutreffen, so z.B. Horst Hennings, Uwe Lorenz, Jörg und Janne Ovens, Johannes Radtke, Christopher Scheibe, Kilian Lauff oder André Kiesewetter. Ein Schwerpunktthema wird Norwegen sein – das Traumziel vieler Meeresangler.

Mehr Austausch, Angebot, Ausstattung und Action gibt es für Angelinteressierte in Halle 4. Am Stand des Landesangelverbandes Schleswig-Holstein können sich Besucher über neue Artenschutz-programme für bedrohte Fischarten und die Besonderheiten der Gewässer informieren. Erstmalig ist auch der Anglerverband Hamburg als Aussteller und Ansprechpartner dabei. Die Firma Rhino präsentiert 2026 auf einer eigenen Standfläche ihre leistungsstarken Elektro-Außenbordmotoren, die besonders Spinnfischer begeistern werden. Weitere Anbieter verfügen über ein umfangreiches Angelequipment für Starter und Routinierte. Auf der Castingfläche kann sich jeder im Zielwerfen mit der Angelschnur testen – hier sind bei Klein und Groß Geschicklichkeit und Präzision gefragt.

NordGrill – Genuss trifft Wettbewerb Gemeinsam mit dem neuen Partner Selgros und dem langjährigen Unterstützer Sparkasse Südholstein, bringt die NordGrill an zwei Tagen erneut Grillteams aus ganz Norddeutschland zusammen. Ausgestattet mit Warenkörben von dem Großhändler Selgros kämpfen die ambitionierten Hobby-Griller am Sonntag um die Landesmeisterschaft Schleswig-Holsteins. Wer die Jury der German Barbecue Association überzeugt, gewinnt und darf zur deutschen Meisterschaft fahren! Am warm-up-Samstag stehen Grillspaß und Verköstigung fürs Publikum im Vordergrund. Besucher erleben die Grillteams live, entdecken neue Grills und Zubehör – und holen sich so Inspirationen für die eigene Feuerstelle. Neu ist die Kooperation mit AGRILL, einer bundesweiten Initiative, die auf dem OUTDOOR-Freigelände vorgestellt wird. Sie macht den Monat April zum Grill- und Genussmonat – als Auftakt in die Saison und mit Fokus auf Gemeinschaft und regionale Lebensmittel.

Weitere Highlights für alle Natur- und Outdoorfreunde Für alle Besucher, die ihre Freizeit am liebsten in der Natur verbringen, gibt es auf der 10. „OUTDOOR jagd & natur” viel zu erleben. In der OUTDOOR-Creator-Area in Halle 5 treffen Sie die WaldBoyz, die zudem am 18. April ab 15 Uhr auf der Empore einen Live-Podcast aufnehmen. Weitere Content Creator sind in der Creator-Area ebenfalls herzlich willkommen, um ihre Community zu treffen und in den Austausch zu gehen. Draußen sein und die Umgebung erleben steht dabei im Vordergrund. Dafür werben auf der Messe z.B. auch die Pfadfinder, Event Nature, der Landesverband der Imker, der Steinzeitpark Dithmarschen oder der Erlebniswald Trappenkamp mit ihren Angeboten – für die ganze Familie. Hier heißt es auch oft ausprobieren, tüfteln, basteln, entdecken.

Camper, Dachzelte, Wohnwagen und -mobile warten auf Neugierige und Abenteurer. Getestet werden können E-Bikes und Geländewagen auf dem Offroad-Fahrparcours oder auch Kanus im Wasser-becken. Bestaunt werden kann die Herstellung von Carbonstahl-Messern durch Falki Knives – denn ein richtig gutes Messer benötigt doch jeder Outdoor-Fan und Griller. Wer sich für handgemachte Langbögen und Pfeile interessiert, darf bei Bogensport Hegger das Bogenschießen ausprobieren. Blumenmarkt und Landespflanzenbörse runden das umfangreiche Draußen-Angebot ab.

GREEN SCREEN-Tour 2026: Die besten Naturfilme des Jahres! Auch in diesem Jahr präsentiert das GREEN SCREEN-Naturfilmfestival am 17. April 2026 um 17 Uhr im Holstenhallen Congress Center herausragende Naturfilme des internationalen Wettbewerbs in Kino-Atmosphäre! Einer der berührendsten Filme der diesjährigen Tour ist der Gewinner des Heinz-Sielmann-Filmpreises: „Orang-Utans – Die unbekannten Menschenaffen”. Einfühlsame Filmaufnahmen zeigen die bedrohten Tiere so nah wie noch nie zuvor und machen auf beeindruckende Art und Weise deutlich, warum der Schutz unserer Regenwälder so wichtig ist. Tickets gibt es an der Tageskasse oder online unter www.outdoor-holstenhallen.com/tickets

Die Messe findet vom 17. bis 19. April 2026 statt und ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Online-Tickets kosten € 10,00, Tickets an der Tageskasse € 12,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie des Deutschen Angelfischerverbandes, Danmarks Jægerforbunds und der German Barbecue Association erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte. Tickets für die Green Screen-Tour am 17. April 2026 sind bereits im Vorverkauf online erhältlich oder an der Messekasse/Film-Abendkasse. Kombi-Ticket (Filmvorführung + Messebesuch): € 16,00 (Erwachsene), € 14,00 (Schüler, Studenten, Senioren). www.outdoor-holstenhallen.com/tickets

Foto: Holstenhallen Neumünster – Messe OUTDOOR jagd & natur – SixConcept