Veröffentlicht am 26.02.2026

Neumünster. Das Unternehmen GIGA5 geht mit seinen rund 100.000 Kundinnen und Kunden auf die Plattform – ohne Auswirkungen für Endkundinnen und Endkunden. Der Diensteanbieter GIGA5 und der Glasfasernetzbetreiber SWN (Stadtwerke Neumünster) nutzen ab sofort die Open-Access-Plattform von OpenNet, welche die Zusammenarbeit zwischen Netzbetreibern und Diensteanbietern erleichtert.

In der Zusammenarbeit zwischen SWN und GIGA5 bildet OpenNet, das seit 2024 in der deutschen Telekommunikationsbranche aktiv ist, nun das gemeinsame Fundament. Das bedeutet, dass Erstellungen, Änderungen und Servicefälle damit über ein gemeinsames Portal laufen. Fabian Bühring, Bereichsleiter Telekommunikation bei SWN, erklärt: „Wir haben rund 100.000 Kundinnen und Kunden im Hintergrund auf die Open-Net-Plattform migriert. OpenNet übernimmt jetzt die Abwicklung zwischen GIGA5 und SWN: sämtliche Kundenprozesse laufen über ein gemeinsames Portal." Er ergänzt: “Open Access ist für uns der richtige Weg. Mit der OpenNet-Plattform bieten wir einen einheitlichen, standardbasierten Zugang zu dem Netz der SWN, der allen Diensteanbietern offensteht. Die eigene Marke Giga5 nutzt diesen Zugang nun für alle Kundenprozesse. So stellen wir mit der OpenNet-Plattform ein diskriminierungsfreies Angebot sicher. Zusammen mit anderen Anbietern auf der Plattform entsteht ein offener Marktplatz für Glasfaseranschlüsse. Und wir können die Produkte von GIGA5 über weitere Glasfasernetze mehr Endkunden anbieten.”

Progressive deutsche Unternehmen weisen gemeinsam den Weg

Bis jetzt sind insgesamt neun Netzbetreiber und Dienstanbieter auf der OpenNet-Plattform in Deutschland als Partner aktiv. Mario Schuster, Head of Sales and Business Development bei OpenNet Deutschland, erklärt, dass OpenNet einen Marktplatz auf Basis standardisierter Verträge und Prozesse mit neutralen Bedingungen für alle Partner schafft, der insgesamt Zeit und Kosten reduziert. „Bei OpenNet sind wir davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen. Damit sich die Glasfaserbranche effizienter und gut abgestimmt weiterentwickeln kann, braucht es zukunftsorientierte Netzbetreiber wie SWN und engagierte Dienstanbieter, die vorangehen und zeigen, wie Open Access in der Praxis funktioniert. Mit der Anbindung an OpenNet lassen sich neue Partnerschaften schneller etablieren und der Markt kann sich leichter über lokale und regionale Grenzen hinweg entwickeln.“

Bewährtes Geschäftsmodell: In Dänemark und Deutschland

OpenNet hat seine Wurzeln in Dänemark und wurde 2017 gegründet. Heute ist das Unternehmen Marktführer in Dänemark mit einer Abdeckung von rund 60 Prozent des gesamten dänischen FTTH-Footprints. Kristian Olaf Plet Freiesleben, CEO der deutschen Geschäftseinheit von Open-Net, sagt: „Das Geschäftsmodell wurde mit dem Ziel entwickelt, grenzüberschreitend zu funktionieren. Die Kooperationen in Deutschland unterstreichen, dass das Modell betriebssicher und skalierbar ist, sowie gemeinsame Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit in der Telekommunikationsbranche schafft, auch unter unterschiedlichen nationalen Voraussetzungen.“