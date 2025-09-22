Neumünster. Der Fachkräftemangel ist eine der größten Herausforderungen für Unternehmen – das Welcome Center Schleswig-Holstein bietet praxisnahe Lösungen. Es begleitet Sie dabei, internationale Talente zu finden, willkommen zu heißen und nachhaltig in Unternehmen zu integrieren.
Informationsveranstaltung:
? Freitag, 17. Oktober 2025
? 10:00 bis 11:30 Uhr
? LOG-IN Gründerzentrum, Neumünster
Folgende Themen dürfen Sie erwarten:
- EURES: Europäische Talente für Ihr Unternehmen — praktische Wege zur Fachkräftegewinnung von Nicole Knuth, EURES Beratung Bundesagentur für Arbeit Neumünster
- Schneller einstellen: So unterstützt das Welcome Center SH bei Anfragen ausländischer Arbeitskräfte, Beschleunigtes Fachkräfteverfahren und Onboarding“ von Frederike Kaule und Berna Kilinc (Welcome Center SH)
- THAMM Plus: Reguläre Arbeitsmigration zwischen Nordafrika und Europa: Chancen für Handwerk und Logistik von Lars Nielson (Welcome Center SH)
- Best Practice Beispiel
Im Anschluss bietet das Welcome Center drei offene Sprechstunden im LOG-IN Gründerzentrum an. Start ist direkt im Anschluss am Montag, 20. Oktober von 8:00 bis 12:00 Uhr.
Für wen?
Das Angebot richtet sich an Unternehmen aller Branchen – insbesondere kleine und mittlere Betriebe –, die internationale Fach- oder Arbeitskräfte beschäftigen möchten oder bereits im Team haben.
Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Welcome Center Schleswig-Holstein, der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, der IHK Kiel Geschäftsstelle Neumünster, dem Unternehmensverband Mittelholstein e.V. und der Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH organisiert.