Veröffentlicht am 30.01.2026

Neumünster. „Im Vergleich zum Dezember steigt die Arbeitslosigkeit saisontypisch insbesondere im Bereich der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld) an. Befristete Verträge laufen häufig zum 31.12. aus und führen zu vermehrten Zugängen. Abgänge aus der Arbeitslosigkeit nehmen dagegen zum Start des Jahres üblicherweise ab. Neben den saisontypischen Ursachen ist im Hinblick auf die generelle Wirtschaftsentwicklung weiterhin Unsicherheit spürbar,“ kommentiert Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.

Arbeitslosigkeit Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im Januar 11.256 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 752 mehr als im Dezember (plus 7,2 Prozent) und 242 mehr als ein Jahr zuvor (plus 2,2 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt 5,8 Prozent. Im Dezember lag sie bei 5,4 Prozent und vor einem Jahr bei 5,7 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im Januar 1.090 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 760 mehr als im Dezember und 330 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 559 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 14 weniger als im Dezember und 36 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter Bei der Agentur für Arbeit sind im Januar 4.233 Menschen arbeitslos gemeldet (Arbeitslosengeld) – 490 mehr als im Dezember (plus 13,1 Prozent) und 288 mehr als vor einem Jahr (plus 7,3 Prozent). Bei den Jobcentern (Bürgergeld) sind im Dezember 7.023 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 262 mehr als im Dezember (plus 3,9 Prozent) und 46 weniger als ein Jahr zuvor (minus 0,7 Prozent).

Stellenangebot Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im Januar 455 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet - 19 weniger als im Dezember (minus 4,0 Prozent) und 24 weniger als vor einem Jahr minus 5,0 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im Januar aus dem Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, der Zeitarbeit, dem Handel und dem verarbeitenden Gewerbe.

Der regionale Arbeitsmarkt

In der Stadt Neumünster • sind im Januar 3.970 Menschen arbeitslos gemeldet – 220 mehr als im Dezember (plus 5,9 Prozent) und 117 mehr als vor einem Jahr (plus 3,0 Prozent), • beträgt die Arbeitslosenquote im Januar 8,9 Prozent. Im Dezember lag sie bei 8,4 Prozent und vor einem Jahr bei 8,7 Prozent. • wurden dem gAG-S im Januar 135 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 18 weniger als im Dezember (minus 11,8 Prozent) und fünf mehr als vor einem Jahr (plus 3,8 Prozent).