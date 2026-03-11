Veröffentlicht am 11.03.2026

Neumünster, 9. März 2026. Das größte Logistikprojekt in der Unternehmensgeschichte von EDEKA Nord ist erfolgreich abgeschlossen: Im neuen Zentrallager im Gewerbepark Neumünster-Eichhof hat das hochmoderne Trockensortimentslager den Betrieb aufgenommen. Mit der feierlichen Inbetriebnahme durch Vertreter:innen von EDEKA Nord, des Wirtschaftsministeriums des Landes Schleswig-Holstein und der Stadt Neumünster startet die vollständige Belieferung der EDEKA-Märkte vom neuen Logistikstandort aus. Das Projekt zählt mit einer Investitionssumme im dreistelligen Millionenbereich zu den größten seiner Art; die Umsetzung erfolgte planmäßig in zwei Bauabschnitten und bei gleichzeitiger Budgetunterschreitung in Millionenhöhe.

Auf einer Grundstücksfläche von rund 80.000 Quadratmetern ist seit der Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt im Juni 2022 ein hochmoderner neuer Lagerkomplex entstanden. Hier befindet sich das Lager für das Trockensortiment sowie Tiefkühlware inklusive Leerguthalle und einer Leergutsortieranlage für Mehrweggetränke. Herzstück des Lagers ist eine vollautomatische Kommissionieranlage für das Trockensortiment. In Spitzenzeiten verarbeitet sie bis zu 338.000 Kolli pro Tag für die Belieferung der selbstständigen EDEKA-Kaufleute in Schleswig-Holstein und im Norden Hamburgs. Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts wurden zudem eine Betriebstankstelle, eine LKW-Werkstatt, ein Parkhaus sowie eine weitere Betriebskantine für Mitarbeitende und Besucher:innen errichtet.

Das gesamte Logistiklager, bestehend aus Frischdienstlager sowie Trockensortimentslager, umfasst 110.000 Quadratmeter Lagerfläche und ist bis zu 36 Meter hoch. An insgesamt 189 Toren erfolgen Wareneingang und -ausgang. Rund 800 Mitarbeitende aus Logistik und Verwaltung sind am Standort tätig.

„Wir sind stolz, dieses hochmoderne Logistiklager heute offiziell vollständig in Betrieb zu nehmen. Der Standort schafft wichtige Wachstumspotenziale für unsere selbstständigen Kaufleute. Gleichzeitig sind wir bestens aufgestellt, um auch zukünftig steigende Anforderungen an unsere Logistik erfolgreich zu bewältigen. Trotz erheblicher Baupreisinflation und geopolitischer Herausforderungen ist es uns gelungen, signifikant unter dem zu Projektbeginn geplanten Gesamtbudget zu bleiben“, erklärt Eric Süllau, Aufsichtsratsvorsitzender EDEKA Nord, im Rahmen der Eröffnung. „Unser besonderer Dank gilt allen Partnern und Mitarbeitenden, die an diesem großen Projekt beteiligt waren, sowie der Stadt Neumünster für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, durch die alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden konnten“, ergänzt Frank Breuer, Geschäftsführer EDEKA Nord.

Schleswig-Holsteins Wirtschafts-Staatssekretärin Julia Carstens bezeichnete den Neubau des Logistikzentrums vor Ort als „weithin sichtbares und eindrucksvolles Bekenntnis des Konzerns zum Standort Schleswig-Holstein". Als Marktführer im echten Norden präsentiere sich EDEKA Nord damit als attraktiver Arbeitgeber in der Region. Tobias Bergmann, Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, betonte: „Es ist beeindruckend, was EDEKA Nord in den Standort Neumünster investiert. Das bestätigt uns darin, ein starker Wirtschaftsstandort zu sein.“

Die Inbetriebnahme und der Hochlauf des neuen Trockensortimentslagers erfolgten schrittweise und im Parallelbetrieb zwischen dem bisherigen Lager in Neumünster-Gadeland und dem neuen Logistikzentrum. Kürzlich fand der endgültige Umzug der Ware an den neuen Standort statt. Dabei wurden mithilfe von 270 Mitarbeitenden insgesamt 13.000 Paletten in 380 Touren zum Eichhof überführt. „Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeitenden, die Umzug, Parallelbetrieb und Hochlauf mit großem Engagement begleitet und die Versorgung unserer Kaufleute jederzeit zuverlässig sichergestellt haben. Dieser hochmoderne und leistungsstarke neue Logistikstandort bietet modernste Arbeitsbedingungen und schafft optimale Voraussetzungen für eine leistungsfähige Versorgung unserer Kaufleute“, so Klas Mahlstedt, Geschäftsbereichsleiter Logistik EDEKA Nord.

Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil

Bei der Projektplanung standen die drei Schwerpunktthemen Wirtschaftlichkeit, Mensch und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Auf dem gesamten Lagergelände wurden insgesamt 23.000 Quadratmeter Dachfläche begrünt. Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 5 MWp – bestehend aus Dachinstallationen sowie Freiflächenanlagen – erzeugen regenerativen Strom zur Eigennutzung. Ergänzt wird das Konzept durch Grauwasser- und Abwärmenutzung, energieeffiziente LED-Beleuchtung mit Präsenzerkennung sowie den konsequenten Einsatz von Cut-Off-Leuchten zur Vermeidung von Lichtemissionen.

Von der Grundsteinlegung zur Inbetriebnahme

Das Bauprojekt wurde planmäßig in zwei Abschnitten realisiert. Der Spatenstich fand im September 2019 statt. Im ersten Bauabschnitt entstand ein Frischdienstlager inklusive einer vollautomatischen Kommissionieranlage für Obst und Gemüse. Dieses wurde bereits im August 2022 in Betrieb genommen. Der Startpunkt für den Bau des Trockensortimentslagers wurde im Juni 2022 mit der Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt gelegt. Mit der vollständigen Inbetriebnahme des Lagerkomplexes in Neumünster-Eichhof verfügt EDEKA Nord über eines der modernsten Logistikzentren im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und hebt den Automatisierungsgrad seiner Logistik auf ein neues Niveau.

Foto: Tobias Bergmann, Oberbürgermeister der Stadt Neumünster, Eric Süllau, Aufsichtsratsvorsitzender EDEKA Nord, Julia Carstens, Schleswig-Holsteins Wirtschafts-Staatssekretärin und Frank Breuer, Geschäftsführer EDEKA Nord, beim Durschneiden des roten Bandes (v.l.n.r.).