Veröffentlicht am 12.03.2026

(Neumünster) Vom 17. bis 19. April 2026 öffnen die Holstenhallen Neumünster ihre Hallen für die „OUTDOOR jagd & natur”: Zum zehnten Mal findet die Messe im Herzen Schleswig-Holsteins statt und stimmt Besucher auf die bevorstehende Outdoorsaison ein. Das Angebot der mehr als 200 Aussteller richtet sich an alle Besucher, die sich in der Natur nicht nur erholen möchten, sondern auch ihren Hobbys und Leidenschaften nachgehen wollen. An drei Tagen lädt die „OUTDOOR jagd & natur” Jäger, Angler, Naturfreunde und Outdoor-Aktive ein, sich über aktuelle Trends und neue Produkte zu informieren und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Die Landesjagdverbände Schleswig-Holstein und Hamburg, Danmarks Jægerforbund sowie der Landesangelverband Schleswig-Holstein bringen sich als ideelle Träger wieder vielfältig in die Messe ein.

Von Ruten, Rollen und Influencern – starker Auftritt der Angelszene Angelinteressierte Besucher erwartet auf der „OUTDOOR jagd & natur” ein bunter Mix aus meet & greet, fachlichem Input und Equipment. Auf der Empore im Forum finden täglich spannende Angelvorträge von Influencern, Angelprofis und Größen der Angelszene statt – offen und ohne Anmeldung. Am Freitag steht das Lieblingsziel der deutschen Meeresangler auf dem Programm: Norwegen! Horst Hennings, Jörg Ovens und Christopher Scheibe nehmen die Zuhörer mit auf die spannende Jagd nach Heilbutt, Leng und Großdorschen. Am Samstag und Sonntag gesellen sich dann noch die Angelprofis Enrico Di Ventura, Fabian Frenzel, Johannes Radtke, André Kiesewetter, Uwe Lorenz, Tristan Münz und Jörg Strelow (nur sonntags) dazu. Ihre Themen reichen vom aktiven Plattfischangeln übers Fliegenfischen bis hin zu den Vor- und Nachteilen des sogenannten Küchenfensters bei der Fischentnahme. Alles, was zur Angeltour benötigt wird, ist in Halle 4 zu finden: Angelgeräte, Köder, Bootsmotoren und weiteres wichtiges Zubehör. Vertreter der Landesangelverbände Schleswig-Holstein und Hamburg informieren über die Verbände, deren Leistungen und Veranstaltungen sowie deren Mitgliedsvereine, die dazugehörigen Gewässer und die Jugendarbeit. Mit der Rute in der Hand geht es unter fachlicher Anleitung weiter zur Castingfläche. Dort werden gezielt Gewichte mit verschiedenen Würfen auf einer Arenbergscheibe platziert. Spannende Einblicke bietet der Landesangelverband Schleswig-Holstein in einem Vortrag über die „Gefährdung von Fischbeständen durch Prädatoren“ und richtet auch wieder die Fortbildung für Lehr- und Prüfberechtige sowie den Fischereiaufseher-Lehrgang aus.

Neu: OUTDOOR-Creator Area – mit Impulsen für Naturerlebnisse Natur entdecken und Erlebnisse teilen – das ist die Leidenschaft von Content Creatorn der Outdoor-Szene. Um Creator untereinander und mit ihrer jeweiligen Community zusammen zu bringen, gibt es während der Messe in Halle 5 erstmalig die OUTDOOR-Creator Area. Egal, ob aus dem Bereich Outdoor, Jagd, Angeln, Bushcraft oder Natur – dieser Meetingpoint bietet Raum für Vernetzung innerhalb dieser Szene sowie Tricks und Ideen für Ziele, Filme und Podcasts. Die „WaldBoyz” aus Neumünster sind Partner der „OUTDOOR jagd & natur” 2026 für diese Area und haben dort mit einem eigenen Stand angedockt. Sie nehmen zudem ihren Podcast am Samstag live auf der Empore im Forum auf. Neben den „WaldBoyz” treffen Interessierte und Follower folgende Youtuber und Influencer vor Ort: „Bushcraftbasic”, „Schnürschuh Wanderungen”, „Mytravels_Outdoors”, „nordish_outdoor” und „VikingWookie”. Wer selbst Content Creator aus einem Outdoor-Bereich ist, kann sich über die Messeleitung für eine Teilnahme anmelden und erhält dafür einen Presseausweis für Creator. Wer seine Youtube-Helden treffen möchte, hat in Halle 5 die Gelegenheit, ganz nah dran zu sein.

Das passende Equipment für Outdoor-Erlebnisse finden Besucher an den umliegenden Ständen in den Hallen und im Freigelände. Hier reicht das Angebot von Vans und Wohnmobilen über Geländewagen, Dachzelte, Quads und E-Bikes. Präsentiert werden neueste Modelle, Ausrüstungstrends und praxisorientierte Lösungen für Abenteuer in der Natur. Die „OUTDOOR jagd & natur” steht seit jeher für ein vielfältiges Programm aus dem Bereich Natur erleben & Natur bewahren. Aussteller wie Event Nature mit Natur-(Pädagogik-)Angeboten und dem Outdoor College, die Pfadfinder, der Erlebniswald Trappenkamp mit neuem Standkonzept und Bastelaktionen für Kinder oder der Steinzeitpark Dithmarschen sensibilisieren schon seit vielen Jahren die Besucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Natur.

Dies geschieht auch in beeindruckender Weise durch die Green Screen Tour, die jährlich in Neumünster während der „OUTDOOR jagd & natur” Halt macht und mit einer Auswahl der besten internationalen Tier- und Naturfilme des letzten Jahres das Publikum in seinen Bann zieht. Atemberaubende Momente und emotionale Filmaufnahmen zeigen eindrucksvoll die Schönheit und gleichzeitige Verletzlichkeit unserer Erde und deren Bewohner – begleitet durch eine lebhafte Moderation des Festival-Pressesprechers. Freuen Sie sich am Freitag, den 17. April 2026, gegen 17 Uhr im HCC auf ein einmaliges und unvergessliches Filmerlebnis!

Norddeutsch grillen – von Profis und Heroes am Grill und mit starken Partnern Auch in diesem Jahr findet wieder die „NordGrill” im Rahmen der 10. „OUTDOOR jagd & natur” statt. Sie verspricht zwei Tage voller Grillvergnügen: Am Samstag stehen das Probieren für die Besucher und der Wettkampf „NordGrill-Heroes” im Mittelpunkt. Dort haben die teilnehmenden Grillteams die Möglichkeit, ihre Künste am Grill unter Beweis zu stellen, die Besucher zu begeistern und sich als Team „warm zu grillen“ – inklusive Bewertung und Siegerehrung am Nachmittag. Denn am Sonntag, den 19. April, findet die offizielle Grillmeisterschaft der GBA (German Barbecue Association) statt. Schauen Sie den besten Grillteams Norddeutschlands über die Schulter, wenn es darum geht, sich für die Deutsche Grillmeisterschaft der GBA zu qualifizieren und den begehrten Titel des Landesgrillmeisters Schleswig-Holstein 2026 mit nach Hause zu nehmen. Folgende Grillteams sind bereits angemeldet: • In-Team BBQ • BEER-GRILLER • Odins Rauch • Bramscher BBQ Bandits • Grill-Gilde • Barbie-Q Hartenholm • BBQ JACK – no limits • Mammut Grill und • Beef Smeede.

Für beide Veranstaltungen stellt der neue Sponsor Selgros die hochwertigen Warenkörbe bereit. Die Sparkasse Südholstein ist weiterhin als starker Partner der NordGrill dabei. Neben den beiden Grillveranstaltungen dürfen sich alle Besucher auf spannende kulinarische Vorführungen wie zum Beispiel von Mammut Grill freuen: An ihrem Stand zeigen sie, wie ein Rind professionell zerlegt wird und aus welchem Körperteil welches Fleisch zum Grillen gewonnen wird. Zudem gibt es weitere Einblicke in die perfekte Zubereitung (Marinaden/Garzeiten usw.). Dabei stehen regionale Produkte und eine ganzheitliche Verarbeitung an erster Stelle. Kochvorführungen, Tipps und Tricks präsentiert auch Wildsommelier Markus Hofmann (Rehzept) auf der Vorführbühne. Hier finden auch die Präsentation der Wettbewerbsgänge sowie die Siegerehrungen statt.

Die Messe findet vom 17. bis 19. April 2026 statt und ist täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Online-Tickets kosten € 10,00, Tickets an der Tageskasse € 12,00 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie des Deutschen Angelfischerverbandes, Danmarks Jægerforbund und der German Barbecue Association erhalten gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises eine Freikarte. Tickets für die Green Screen-Tour am 17. April 2026 sind bereits im Vorverkauf online erhältlich oder an der Messekasse/Film-Abendkasse. Kombi-Ticket (Filmvorführung + Messebesuch): € 16,00 (Erwachsene), € 14,00 (Schüler, Studenten, Senioren). www.outdoor-holstenhallen.com/tickets