Veröffentlicht am 24.04.2024

KIEL/BOLLINGSTEDT. In Bollingstedt im Kreis Schleswig-Flensburg erfolgte am 19. April der offizielle Baustart für eines der größten Batteriespeicherwerke in Europa. Mit einer geplanten Leistung von 103,5 Megawatt und 238 MWh Speicherkapazität wird der deutsch-norwegische Betreiber ECO STOR GmbH zukünftig rechnerisch rund 170.000 Haushalte für zwei Stunden mit Strom versorgen können. Das Projekt unterstreicht damit die deutliche Weiterentwicklung im Bereich der Speichertechnik.

„Batteriespeicher sind das Bindeglied zwischen Angebot und Nachfrage in einem klimaneutralen Stromsystem“, sagte Energiewendestaatssekretär Joschka Knuth während des Spatenstichs in Bollingstedt. „Schleswig-Holstein will das erste klimaneutrale Industrieland in Deutschland werden und Batteriespeicher erbringen eine Reihe technischer Systemdienstleistungen, die für einen vollständigen Umstieg in eine klimaneutrale Stromwirtschaft erforderlich sind“, erläutert Knuth. So tragen Batteriespeicher, neben der Bereitstellung von Regelleistung, auch zur Stabilisierung der Netzfrequenz sowie der Preisspitzen am Strommarkt bei.

Für Schleswig-Holstein wurde im Rahmen der Landesspeicherinitiative erst kürzlich ein Marktpotenzial für Batteriespeicher von über 5.000 Megawatt bis zum Jahr 2030 ermittelt. „Perspektivisch betrachtet rechnen wir für das klimaneutrale Stromnetz in 2045 mit bis zu 50.000 Megawatt installierter Speicherleistung in Deutschland. Ein großer Teil davon wird sich in Schleswig-Holstein ansiedeln und dazu beitragen, das Stromangebot aus Wind und Sonne auch an die zeitlich teilweise versetzte Nachfrage anzupassen“, so der Energiestaatssekretär.